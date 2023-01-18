Постпред РФ при ООН: в жилой дом в Днепре попала российская ракета, сбитая ПВО Украины

Небензя утверждает, что украинская ПВО была размещена в жилом квартале «в нарушение норм международного гуманитарного права».

«Российская ракета, запущенная по объекту энергетической инфраструктуры, была подбита силами ПВО Украины», — сказал он (цитата по ТАСС ).

В многоэтажный жилой дом в Днепре 14 января попала российская ракета, сбитая силами противовоздушной обороны (ПВО) Украины, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

По данным украинских военных, по многоэтажному дому в Днепре попала российская ракета Х-22, предназначенная для уничтожения авианосных групп в море, которую существующая украинская ПВО не способна перехватить в принципе. В Кремле утверждают , что «ВС РФ не наносят ударов по жилым домам».

Трагедия произошла 14 января, когда войска РФ провели массированный обстрел Украины. В Днепре ракета упала на жилой дом, полностью обрушив один из его сегментов. Разрушено оказалось более 200 квартир.

Накануне, 17 января, спасатели завершили разбор завалов. Всего вследствие удара погибли 44 человека, среди них — пятеро детей, в том числе маленький мальчик, которому не было и года. Ранения получили 79 жителей дома, среди них — 16 детей. Спасены были 39 человек.