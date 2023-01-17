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Прокуратура Тюмени потребовала аннулировать брак, в котором один из супругов сменил пол

Прокуратура Тюмени через суд требует признать недействительным брак, в котором один из супругов сменил пол. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Отмечается, что прокурор провел проверку, получив информацию из местного ЗАГСа, что один из супругов — 33-летний мужчина — захотел сменить ФИО и пол.

«Принимая во внимание, что, согласно Семейному кодексу РФ, регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности союза мужчины и женщины, прокурор г.Тюмени обратился в суд с вышеуказанным заявлением», — говорится в сообщении суда.

72.RU отмечает, что у пары нет совместных детей.

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Понятие «брак как союз между мужчиной и женщиной» было закреплено в Конституции России после внесения поправок в 2020 году. Поправки к законопроекту вносил Владимир Путин.

В конуе прошлого года Путин подписал закон о полном запрете «пропаганды» ЛГБТ в России. Документ предусматривает запрет «пропаганды» «нетрадиционных отношений», педофилии, смены пола в интернете, СМИ, книгах, кино и рекламе.

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