Жители села Ольгинка в Туапсинском районе перекрыли трассу из-за проблем с водоснабжением и электричеством

«Кавказский узел» подсчитал по видео, что в акции приняли участие примерно 20 человек.

«Вечером несколько десятков человек остановили всё движение. 40 минут стояли пробки в обоих направлениях», — пишет телеграм-канал.

Изначально в соцсетях сообщалось, что трассу перекрыли жители домов, которым 7 августа «перекрыли незаконно врезанную канализацию». Позднее «Мой Туапсе» уточнил, что акцию организовали жильцы дома по адресу улица Морская 3а, «сидящие без света и воды». Они жаловались, что сначала из-за проблем с насосами в квартирах не было воды, затем не работало электричество и лифты.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко после акции пообещал «принять меры».

«По сигналу жителей улицы Морской в с. Ольгинка по вопросу отсутствия электроэнергии примем все меры! Завтра назначена встреча с управляющей компанией, владельцами ТП с участием прокуратуры. Будет дана правовая оценка действиям ресурсоснабжающего предприятия», — написал Бойко.