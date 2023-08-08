Родственников чеченских активистов Янгулбаевых принудительно отправили на войну в Украине как «добровольцев»

Четырех родственников бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева принудительно отправили на войну в Украину, записав их добровольцами, сообщил сын судьи, бывший юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев.
Он рассказал, что 3 августа получил сообщение об отправке на фронт брата Сайди Янгулбаева Сайд-Ахмеда и трех его племянников — Хасана, Адама и Юсупа. Бывший юрист обратил внимание, что им не приходили повестки, их угрозами заставили отправиться на войну. Хасан Янгулбаев раньше болел туберкулезом, а сейчас стал отцом новорожденного ребенка, Адам — тоже молодой отец, отметил юрист.
Сейчас родственники Абубакара Янгулбаева находятся в Донецке. Ранее Сайд-Ахмед и Адам Янгулбаевы попали на видео про добровольцев, опубликованное в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.
Кадры из видео про добровольцев в телеграм-канале Рамзана Кадырова.
20 января 2022 года в нижегородскую квартиру судьи Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой пришли силовики. Они увезли женщину без одежды и необходимых лекарств в неизвестном направлении. Позже ее арестовали на 15 суток по административному нарушению — она якобы «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза».
Правозащитники связали похищение Мусаевой с деятельностью ее сына Абубакара Янгулбаева, экс-сотрудника северокавказского филиала «Комитета против пыток». Еще один сын Мусаевой — Ибрагим — стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК). В начале июля Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии.