Родственников чеченских активистов Янгулбаевых принудительно отправили на войну в Украине как «добровольцев»

Четырех родственников бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева принудительно отправили на войну в Украину, записав их добровольцами, сообщил сын судьи, бывший юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев.

Он рассказал, что 3 августа получил сообщение об отправке на фронт брата Сайди Янгулбаева Сайд-Ахмеда и трех его племянников — Хасана, Адама и Юсупа. Бывший юрист обратил внимание, что им не приходили повестки, их угрозами заставили отправиться на войну. Хасан Янгулбаев раньше болел туберкулезом, а сейчас стал отцом новорожденного ребенка, Адам — тоже молодой отец, отметил юрист.

Сейчас родственники Абубакара Янгулбаева находятся в Донецке. Ранее Сайд-Ахмед и Адам Янгулбаевы попали на видео про добровольцев, опубликованное в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.