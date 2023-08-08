Путин подписал указ, приостанавливающий действие соглашений об избежании двойного налогообложения с 38 «недружественными» странами

Также российский президент поручил разработать и внести в Госдуму соответствующие законы. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Согласно указу, налоговые соглашения прекращают действовать в части доходов и имущества с Польшей, США, Южной Кореей, Швецией, Люксембургом, Румынией, Болгарией, Великобританией, Венгрией, Ирландией, Словакией, Албанией, Бельгией, Словенией, Хорватией, Канадой, Швейцарией, Черногорией, Чехией, Данией, Италией, Финляндией, Германией, Францией, Македонией, Кипром, Испанией, Литвой, Исландией, Португалией, Австрией, Грецией, Новой Зеландией, Австралией, Сингапуром, Мальтой и Японией.

В марте Минфин и МИД предложили Путину отменить соглашения об избежании двойного налогообложения с «недружественными» странами. Ведомства объяснили это тем, что западные страны вводят в отношении России односторонние санкции, что «является нарушением международного права».

Соглашения об избежании двойного налогообложения позволяют налогоплательщикам не платить налоги за один и тот же доход сразу нескольким государствам при работе за границей или в разных странах. По данным на 2023 год, в России действуют такие соглашения с 78 странами.