Подозреваемым в избиении участника войны из Забайкалья вменили «дискредитацию» армии

В Забайкалье подозреваемым в избиении участника войны в Украине, потерявшего ногу, вменили статью о публичной «дискредитации» российской армии, сообщил глава региона Александр Осипов.
По его словам, заместитель Генпрокурора по ДФО Дмитрий Демешин взял ситуацию «под личный контроль». Дело передали в следственный комитет. Также Осипов добавил, что прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые изначально возбудили уголовное дело только по статье о порче имущества.
Первого обвиняемого в избиении участника войны 27-летнего Сергея Пискарева арестовали на два месяца, сообщает Забайкальский краевой суд. Он пробудет в следственном изоляторе до 5 октября. Пискарев не работает, у него на иждивении находится пять несовершеннолетних детей.
Он обвиняется в «дискредитации» армии РФ (ч. 2 ст. 280.3 УК), а также в причинении легкого вреда здоровью и повреждении имущества (ст. 115 и 167 УК).
В начале августа в кафе Забайкальского края произошел конфликт между двумя компаниями, в одной из которых находился участник войны в Украине, лишившийся ног. Его избили, а также разбили ему автомобиль.
Позже в Забайкальском крае задержали 27-летнего жителя села Нерчинский завод, которого подозревают в избиении. Он подозревается в причинении легкого вреда здоровью участнику войны (ст. 115 УК) и повреждении автомобиля из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК).
Обновлено в 13:59 мск. Добавлена информация про первого обвиняемого.