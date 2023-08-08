Подозреваемым в избиении участника войны из Забайкалья вменили «дискредитацию» армии

В Забайкалье подозреваемым в избиении участника войны в Украине, потерявшего ногу, вменили статью о публичной «дискредитации» российской армии, сообщил глава региона Александр Осипов.

По его словам, заместитель Генпрокурора по ДФО Дмитрий Демешин взял ситуацию «под личный контроль». Дело передали в следственный комитет. Также Осипов добавил, что прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые изначально возбудили уголовное дело только по статье о порче имущества.

Первого обвиняемого в избиении участника войны 27-летнего Сергея Пискарева арестовали на два месяца, сообщает Забайкальский краевой суд. Он пробудет в следственном изоляторе до 5 октября. Пискарев не работает, у него на иждивении находится пять несовершеннолетних детей.

Он обвиняется в «дискредитации» армии РФ (ч. 2 ст. 280.3 УК), а также в причинении легкого вреда здоровью и повреждении имущества (ст. 115 и 167 УК).