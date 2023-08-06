В Забайкальском крае возбудили уголовное дело о драке (ч. 1 ст. 167 УК), которая произошла в селе Нерчинский Завод. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
Фото: Забайкалье Чита
Сообщение о драке поступило из медучреждения, куда пострадавший обратился за помощью, рассказали в полиции.
«Установлено, что накануне обратившийся отдыхал в кафе в селе Нерчинский Завод в компании знакомых. В этом же кафе была другая компания местных жителей. Между ними произошел конфликт, в результате которого одному из мужчин были причинены телесные повреждения, а также был поврежден принадлежащий ему автомобиль», — говорится в пресс-релизе.
Фото: Забайкалье Чита
Замглавы администрации округа Андрей Фартусов рассказал «Московскому Комсомольцу», что обратившийся за помощью пострадавший — участник войны в Украине.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов также подтвердил эту информацию, и сообщил, что избиение произошло не в самом кафе, а уже после того, как участники войны покинули заведение.
«Несмотря на то, что компания с участником спецоперации постаралась избежать конфликта и покинула кафе, другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения», — написал Осипов.
Фото: Забайкалье Чита
Первым о драке сообщил местный паблик «Забайкалье Чита». По информации, опубликованной в группе «ВКонтакте», в драке избили участника войны, который потерял на фронте ногу.
«Два злоумышленника ногами запинывали инвалида, в то время как остальные шесть участников (среди них две девушки) происшествия весело их подбадривали. Своего товарища пытался защитить другой участник СВО, но он тоже без ноги, и потому силы были не равны. Злоумышленники называли участников СВО "убийцами" и всячески глумились над инвалидами», — утверждают в паблике.
Фото: Забайкалье Чита
Согласно информации «Забайкалье Чита», у пострадавшего также отобрали военные медали и разбили телефон.
Информацию также прокомментировал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Конфликт произошел именно на почве неприязни молодчиков к СВО. Подонки — уже установлены, но успели скрыться. Их задержание — надеюсь, дело времени», — написал он.