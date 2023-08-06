В Забайкальском крае возбудили уголовное дело о драке (ч. 1 ст. 167 УК), которая произошла в селе Нерчинский Завод. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

«Установлено, что накануне обратившийся отдыхал в кафе в селе Нерчинский Завод в компании знакомых. В этом же кафе была другая компания местных жителей. Между ними произошел конфликт, в результате которого одному из мужчин были причинены телесные повреждения, а также был поврежден принадлежащий ему автомобиль», — говорится в пресс-релизе.

Сообщение о драке поступило из медучреждения, куда пострадавший обратился за помощью, рассказали в полиции.

Замглавы администрации округа Андрей Фартусов рассказал «Московскому Комсомольцу», что обратившийся за помощью пострадавший — участник войны в Украине.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов также подтвердил эту информацию, и сообщил, что избиение произошло не в самом кафе, а уже после того, как участники войны покинули заведение.

«Несмотря на то, что компания с участником спецоперации постаралась избежать конфликта и покинула кафе, другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения», — написал Осипов.