Италия приостановила действие программы выдачи «золотых виз» для граждан России и Беларуси

Власти Италии приостановили действие программы выдачи «золотых виз» за инвестиции для граждан России и Беларуси, сообщает РИА Новости, ссылаясь на итальянское министерство по делам предприятий и продукции.

Согласно правилам программы Investor Visa for Italy, граждане не входящих в ЕС стран, которые хотят инвестировать в стратегические активы для развития экономической системы Италии, могли подавать заявку на получение специальной визы, действующей в течение двух лет.

Госпрограмма предоставления «золотых виз» была запущена в 2017 году. Всего ей воспользовались более 300 человек, в прошлом году в Италии «золотые визы» получили около 30 инвесторов из России, пишет РИА Новости.

Сейчас для получения «золотой визы» Италии необходимо вложить в итальянский стартап 250 тысяч евро, инвестировать в местную компанию 500 тысяч евро, сделать благотворительный взнос в размере миллиона евро в социально значимые инициативы или вложить 2 миллиона евро в гособлигации.