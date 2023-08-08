Италия приостановила действие программы выдачи «золотых виз» для граждан России и Беларуси

Власти Италии приостановили действие программы выдачи «золотых виз» за инвестиции для граждан России и Беларуси, сообщает РИА Новости, ссылаясь на итальянское министерство по делам предприятий и продукции.
Согласно правилам программы Investor Visa for Italy, граждане не входящих в ЕС стран, которые хотят инвестировать в стратегические активы для развития экономической системы Италии, могли подавать заявку на получение специальной визы, действующей в течение двух лет.
Госпрограмма предоставления «золотых виз» была запущена в 2017 году. Всего ей воспользовались более 300 человек, в прошлом году в Италии «золотые визы» получили около 30 инвесторов из России, пишет РИА Новости.
Сейчас для получения «золотой визы» Италии необходимо вложить в итальянский стартап 250 тысяч евро, инвестировать в местную компанию 500 тысяч евро, сделать благотворительный взнос в размере миллиона евро в социально значимые инициативы или вложить 2 миллиона евро в гособлигации.
Те, кто владеет такой итальянской визой, могут пользоваться специальным налоговым режимом, а через десять лет претендовать на получение гражданства Италии.
После начала войны в Украине, в марте 2022 года, Европейская комиссия выпустила рекомендацию для государств-членов и охарактеризовала подобные программы предоставления виз за инвестиции для российских и белорусских граждан как нежелательные. Выдачу «золотых виз» россиянам приостановили Испания, Греция, Латвия, Ирландия, Великобритания, Мальта, Чехия, а также Португалия.