В Краснодарском крае задержали четырех подозреваемых по делу об убийстве двух человек в поселке Дедеркой. Один из погибших служил в ЧВК «Вагнер»

Следственный комитет по Краснодарской области отчитался о задержании четырех человек, подозреваемых в убийстве двух мужчин в поселке Дедеркой Туапсинского района. Об этом говорится в пресс-релизе регионального СК. По данным издания 93.ru, одни из убитых служил в ЧВК «Вагнера». Эту же информацию подтвердили телеграм-каналу ASTRA в отделении полиции по Туапсинскому району. При этом неизвестно, о ком именно из погибших идет речь.

Фото: местные паблики

Как сообщили в СК, ночью 5 августа туапсинским силовикам поступило сообщение о том, что не берегу реки в Дедеркое были обнаружены трупы 38-летнего и 41-летнего мужчин с признаками насильственной смерти. Как пишет 93.ru, их забили камнями до смерти.

Фото: местные паблики

Кроме того, в районное медучреждение был доставлен раненый 20-летний молодой человек, который находился с потерпевшими, передают в СК. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). По версии СК, к убийству причастны четверо местных жителей в возрасте от 18 до 36 лет. Их удалось задержать, утверждают силовики. Местные паблики также публикуют фотографии ориентировок, предположительно разосланные местным управлением СК.

Согласно ним, задержанных зовут Вартан Тулумджян, Карен Устян, Артем Туркменян и Альберт Экзарян. Как сообщают следователи, причиной убийства стал конфликт, который произошел 4 августа между погибшими и 19-летним местным жителем, которого позже задержат как фигуранта. «5 августа текущего года фигурант со своими знакомыми встретил незнакомых мужчин в поселке Дедеркой. Когда потерпевшие и фигуранты находились на берегу реки, между ними произошла драка, в ходе которой злоумышленники нанесли оппонентам множественные удары по различным частям тела, в результате которых мужчины скончались на месте происшествия», — говорится в пресс-релизе СК.

Задержанным предъявлены обвинения в убийстве двух человек, совершенном группой лиц (пп. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК). Причина конфликта не уточняется. Однако 93.ru пишет со ссылкой на местные паблики, что погибшие занимались рэкетом в Туапсинском районе и «что-то не поделили с другим местным кланом». ASTRA также пишет со ссылкой на паблики, что они были замечены за грабежами и «были очень опасны».