Северокорейские хакеры в 2022 году взломали компьютерную сеть российской компании «НПО Машиностроения», производящей гиперзвуковые ракеты, и тайно проникали в нее в течение как минимум пяти месяцев. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, группы кибершпионов, которые исследователи безопасности называют ScarCruft и Lazarus, тайно установили незаметные цифровые «черные ходы» в системы компании.

Reuters не удалось выяснить, к какой информации хакеры получили доступ в результате взлома и удалось ли им получить какие-либо данные. В течение нескольких месяцев после взлома власти КНДР объявили о нововведениях в своей программе создания баллистических ракет, однако неясно, связаны ли эти события.

«Этот инцидент демонстрирует, как изолированная страна нацеливается даже на своих союзников, таких как Россия, в стремлении приобрести критически важные технологии», — пишет Reuters.