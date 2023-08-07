«Не все понимают, что Россия должна покинуть территорию Украины»: власти Украины — о саммите в Саудовской Аравии

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал «одним из самых сложных вопросов» в ходе встречи в Саудовской Аравии то, что «не все страны понимают, почему Россия должна покинуть территории Украины для завершения войны». Соответствующее заявление политик сделал в эфире украинского «Радио Свобода».

«Самое сложное всегда — обсуждение вопроса, что Россия должна покинуть территорию Украины. Некоторые страны, которые занимают проукраинскую позицию с начала этой войны, все четко понимают. А некоторые страны продолжают думать, что это вопрос территориальных каких-то нюансов», — заявил Подоляк.

По словам политика, «определенные страны продолжают думать, что между Россией и Украиной есть какие-то территориальные споры», и что Россия атакует Украину ради завоевания этих территорий.

«Некоторые страны не глубоко разбираются в этом конфликте, более того — продолжают считать Россию способной проводить масштабные военные кампании. Сложно объяснить, что если мы хотим финализировать войну, то тогда Россия должна проиграть. Если мы хотим продолжать войну, то тогда надо о чем-то договариваться с РФ. Не все это понимают», — отметил советник главы Офиса украинского президента.