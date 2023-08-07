Навального отправили в ШИЗО в 18-й раз сразу после приговора по делу об экстремистском сообществе

Оппозиционного политика Алексея Навального снова отправили в ШИЗО. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«Алексея сразу после приговора снова поместили в ШИЗО (до этого его тоже держали там, он вышел как раз перед приговором). На 14 суток. Это уже в 18-й раз. Это значит, что в сумме он проведет там уже 207 дней», — написала она.

Всего три дня назад суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по статьям о финансировании экстремизма (ч. 2 ст. 282.3 УК), создании экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК) и призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК).

Особый режим предполагает более серьезную степень изоляции, чем при строгом режиме. Осужденному положено только два коротких и одно длительное свидание, одна посылка и одна бандероль в год. Кроме того, при строгом режиме заключенные живут в камерах по три-четыре человека, им нельзя посещать столовую, при выводе из камеры они должны передвигаться с руками за спиной. В случае, если осужденный провинится, ему могут урезать количество свиданий или перевести в одиночную комнату.

Сейчас Навальный отбывает срок в колонии строгого режима. При этом последний год оппозиционера регулярно отправляют в штрафной изолятор — маленькую одиночную камеру. Сотрудники колонии также придумывают дополнительные способы издеваться над политиком. Навальный рассказывал, что к нему подселяют соседей, у которых проблемы с психикой или гигиеной, вместо радио ему включают послание Путина. Во время болезни к нему не допускали врачей и не разрешали передать ему лекарства. Из-за постоянного пребывания в ШИЗО у Навального обострились боли в спине и упало зрение. К политику также не допускали родственников — из-за этого его семья в начале июля подала коллективный иск в суд.

21 июля адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал, что политика отправили в ШИЗО в 17-й раз — на 13 дней, ровно до дня оглашения приговора.