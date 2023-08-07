FT: европейские компании, работавшие в России, потеряли €100 млрд после начала полномасштабной войны в Украине

Крупнейшие европейские компании, работавшие на российском рынке, понесли не менее €100 млрд прямых убытков после начала полномасштабной войны в Украине, сообщает Financial Times.
Журналисты изучили финансовые отчеты 600 европейских компаний. 176 из них столкнулись с обесцениванием своих активов, расходами, связанными с курсом валют, а также другими расходами, касающимися продажи, закрытия или сокращения бизнеса.
По данным FT, наибольшие потери понесли энергетические предприятия — BP, Shell и TotalEnergies потеряли €40,6 млрд. Тем не менее компаниям удалось покрыть убытки за счет высоких цен на нефть и газ.
Также крупные финансовые убытки понесли банки, финансовые и инвестиционные компании — они потеряли €17,5 млрд, коммунальные организации — €14,7 млрд, а автомобильные производители — €13,6 млрд.
Из всех европейских фирм больше всего пострадали британские компании, которые понесли потери в размере €30 млрд евро. Также с крупными убытками столкнулись немецкие и французские фирмы — они потеряли по €20 млрд.
По данным Киевской школы экономики, за время полномасштабной войны около 260 компаний полностью прекратили работу на территории России, еще более 700 приостановили работу.