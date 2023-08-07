FT: европейские компании, работавшие в России, потеряли €100 млрд после начала полномасштабной войны в Украине

Крупнейшие европейские компании, работавшие на российском рынке, понесли не менее €100 млрд прямых убытков после начала полномасштабной войны в Украине, сообщает Financial Times.

Журналисты изучили финансовые отчеты 600 европейских компаний. 176 из них столкнулись с обесцениванием своих активов, расходами, связанными с курсом валют, а также другими расходами, касающимися продажи, закрытия или сокращения бизнеса.

По данным FT, наибольшие потери понесли энергетические предприятия — BP, Shell и TotalEnergies потеряли €40,6 млрд. Тем не менее компаниям удалось покрыть убытки за счет высоких цен на нефть и газ.