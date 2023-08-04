С начала войны в России стабильно растет объем наличных денег в обращении. В июне этот показатель побил новый рекорд — 17,8 трлн рублей. «Новая-Европа» поговорила с экспертами и выяснила, за счет чего увеличивается масса кэша на руках у граждан, куда утекают эти триллионы рублей и что в конечном счете это значит для российской экономики.

В июне прирост наличных денег в обращении в России ускорился более чем в два раза по сравнению с предыдущим месяцем и составил 458 млрд — следует из данных Центробанка, которые публикуются с задержкой около месяца. Всего сейчас в России в обращении 17,8 трлн наличных денег, и это на 4 трлн больше, чем по состоянию на начало прошлого года. Как отмечает экономист Николай Корженевский, из этого прироста 2–2,5 трлн рублей аномальны и так или иначе связаны с войной (остальную часть прироста можно объяснить инфляцией и естественными процессами). Они же стали одной из причин ускорения роста цен и угрожают разбалансировкой российской экономике.

Бумажный антистресс На графике ЦБ заметны всплески прироста наличных в моменты значимых потрясений. Такими стали начало войны, мобилизация, мятеж Евгения Пригожина. Переход на кэш — это традиционная реакция населения на нестабильность. Например, в 2020 году в начале пандемии объем наличных на руках также начал резко расти, но затем рост остановился.

— Люди предпочитают не зависеть от банка. У тебя есть наличные — значит, ты при деньгах. Это отражение общей неуверенности населения в том, что всё будет хорошо. Люди помнят, как в кризисы вводят ограничения, — например, [как были введены ограничения] на валюту в прошлом году, — объясняет экономист Игорь Липсиц. Однако рост объема наличных в обращении, к примеру, в момент мятежа Пригожина, связан не только с тем, что потрясенные граждане устремились к банкоматам в попытках снять и тем самым сохранить свои деньги. Весомый вклад в прирост наличных могли внести и состоятельные россияне, которые в этот момент улетали из Москвы, отмечает Липсиц.

Игорь Липсиц. Фото: Facebook

Люди перевозят деньги за границу в том числе в виде наличных. Вдобавок, если у россиян есть счета в странах ближнего зарубежья, в частности в Казахстане, выгоднее обменивать наличные рубли уже за границей и там же класть их на счет, говорит экономист.

Стабильный рост объема наличных в обращении, который начался еще до мятежа, обеспечивается тем, что в России разбогатела специфическая категория населения — семьи военных и мобилизованных. — Разные группы российского населения ведут себя по отношению к деньгам по-разному.

Более бедные группы предпочитают наличные, даже когда получают зарплату на карточку. И как раз сейчас Россия выплачивает огромную массу денег мобилизованным и их семьям. Это, как правило, бедное население, —

говорит Липсиц. При этом они часто торопятся потратить деньги на разные товары, добавляет эксперт.

Наличные для «Вагнера» Есть и другое объяснение: отток наличных на оккупированные Россией территории Украины. «Повышенный спрос на наличные деньги связан с потребностью в них новых регионов, где менее распространен безналичный расчет», — говорил в мае зампред ЦБ Алексей Заботкин. По мнению Корженевского,

наличные на оккупированных территориях могли добавить только 150–200 млрд к общему обороту.

Но здесь нужно учесть и большие бюджетные расходы, которые, скорее всего, в основном распределяются безналичным способом. В 2023 году четыре региона должны получить 410 млрд только из федерального бюджета, а помимо этого есть еще и переводы от российских регионов. Корженевский отмечает, что платежи из бюджета уходят многочисленным господрядчикам, которые могут выводить часть денег обратно в Россию. Еще около триллиона новых наличных нельзя объяснить ни спросом со стороны населения в России, ни оборотом на оккупированных территориях, говорит Корженевский. Этот триллион мог пойти ЧВК «Вагнер» и на другие военные расходы, считает он. Владимир Путин признавал, что в общей сложности структурам Евгения Пригожина государство перечислило за год более 276 млрд рублей, которые пошли на зарплаты и страховые выплаты наемникам, а также на контракты компании «Конкорд» по поставкам питания военным. В то же время сам Пригожин, объясняя изъятие 6 млрд рублей в его офисе, говорил, что уже более десяти лет для расчетов «Вагнер» использует именно наличные.

На пути к разбалансировке Оба эксперта считают, что в текущей ситуации рост объема наличных в обращении ведет к ускорению инфляции. При этом Корженевский обращает внимание на то, что проблема не в наличных деньгах как таковых. Их доля в общей денежной массе остается на прежнем уровне — около 20%. Но из-за высоких бюджетных расходов растет и объем безналичных средств. Риски излишней эмиссии ведут к тому, что инфляция в этом году будет выше прогноза ЦБ. За последние недели, по данным Росстата, инфляция уже ускорилась и достигла 3,39% с начала года. Сам ЦБ прогнозировал в этом году рост цен в районе 4,5–6,5%, но в июле поднял нижнюю планку до 5%.