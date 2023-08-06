Власти Ирака заблокировали Telegram

В сообщении Министерства телекоммуникаций Ирака сообщается, что ведомство обращалось к сотрудникам мессенджера с просьбой удалить каналы, в которых сливались персональные данные и информация из госучреждений. В Telegram не ответили. О каких персональных данных идет речь в министерстве не уточнили.

В Ираке из-за «соображений нацбезопасности и для сохранения целостности личных данных пользователей» заблокировали мессенджер Telegram, сообщает Reuters.

«Министерство связи подтверждает свое уважение прав граждан на свободу слова и общения без ущерба для безопасности государства и его институтов», — сказано в заявлении министерства.

Ранее Telegram полностью блокировался только в Иране в рамках борьбы с терроризмом, а также в Китае.