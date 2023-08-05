27 июля Белый дом заявил, что российский истребитель выпустил осветительные ракеты и поразил американский беспилотник MQ-9 Reaper над сирийским воздушным пространством. Это далеко не первый подобный инцидент за последнее время; он закономерно спровоцировал прямо противоположные реакции Москвы и Вашингтона. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что «приближение россиян к американским беспилотникам во время обычной миссии нарушает международные нормы». Контр-адмирал Олег Гуринов, замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, выдвинул свою версию, заявив, что, наоборот, американский беспилотник пролетел в опасной близости от двух российских боевых самолетов. Бортовые системы российских самолетов Су-34 и Су-35 засекли цель, что вызвало автоматический запуск ракет. «США продолжают дезинформировать общественность о незаконных полетах своих беспилотников, обвиняя при этом российскую сторону в опасном маневрировании», — говорится в заявлении Гуринова, распространенном агентством «Интерфакс». В отличие от украинской войны, которая отпечаталась в матрице российской повседневности, сирийская война обывателю знакома не так близко. Она не на виду, про нее не говорят каждый тень по телевизору, и, наверное, большинство россиян сходу и не вспомнят, что Россия воюет еще где-то, кроме Украины, — и не на словах пропагандистов, а на деле напрямую сталкивается с силами НАТО. Между тем это так:

Россия воюет в Сирии почти уже 8 лет, цели ее участия в этом конфликте неясны, по этой причине и перспективы победы — большой вопрос.

Напомним, как завязалась война, которая еще полтора года назад по праву считалась самой страшной бедой человечества.

Антиправительственная демонстрация в городе Хомс, 18 апреля 2011 г. Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

15 марта 2011 года сразу в нескольких городах Сирии случились массовые выступления, спровоцированные арестами подростков в городе Дераа, — за антиасадовское граффити на стене. Выступающие требовали демократических реформ и освобождения политических заключенных. Массовые протесты, не прекращавшиеся много дней, переросли в полномасштабную гражданскую войну. Поначалу эта война носила сугубо светский характер: 29 июля 2011 года группа дезертировавших из асадовской армии офицеров объявила о создании первой организованной оппозиционной вооруженной силы, Свободной Сирийской армии. Однако очень скоро в противостоянии с Башаром Асадом обозначила себя и другая сила — исламистское сопротивление. Оно представляло собой многочисленные разрозненные группировки, однако громче всех о себе заявило пришедшее из Ирака «Исламское государство» (или ИГИЛ). В отличие от светской ССА, ИГИЛ простирал свои цели далеко за пределы Сирии. Главной его задачей было провозглашено строительство существующего на шариатских законах государства всеобщего благоденствия для мусульман. При этом благоденствие предполагалось обеспечивать путем отъема имущества неверных, с которыми ИГИЛ вступил в священную войну.

Мировая война Очень скоро мир понял, что война в Сирии — это не только беда самой Сирии. Тысячи мусульман со всего мира потянулись туда на строительство идеального государства. Между тем вести, приходившие из захваченных районов, были страшными: для начала игиловцы растоптали езидов — малочисленный сирийский народ, исповедующий зороастризм. Они убили тысячи езидских мужчин и поработили тысячи езидских женщин. Вся вина народа сводилась к тому, что игиловцы считали их язычниками. Затем они обложили налогом христианское население подконтрольных районов Сирии. Ввели строгий контроль соблюдения шариатских норм для мусульманского населения. Смертная казнь через забивание камнями, отрубание рук, публичные телесные наказания — всё это стало частью сирийской обыденности.

К 2014 году ИГИЛ захватило около 60% территории Сирии, на которой проживало порядка 8 миллионов человек.

Европу всколыхнула первая волна беженцев, однако это было не самое страшное. А самым страшным было то, что идея справедливого исламского государства оказалась чрезвычайно заразной. Она стремительно распространялась среди второго поколения мигрантов из мусульманских регионов, обосновавшихся в Европе. И начала представлять собой серьезную угрозу для мировой безопасности. В 2014 году около 60 стран, возглавляемых США, организовали коалицию, действующую против ИГИЛ на территории Сирии. Среди самых заметных участников коалиции — европейские страны с крупными мусульманскими диаспорами: Германия, Франция, Великобритания, Дания. К ним примкнули Австралия, Канада. Из ближневосточных государств — Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Иордания.

Торжественный марш подразделений российской группировки. Авиабаза «Хмеймим», 11 декабря 2017 года. Фото: Wikimedia Commons, CC BY 4.0

А 30 сентября 2015 года по официальному запросу Башара Асада в войну официально вступила Россия. В отличие от сил коалиции, изначально заявивших своей основной целью уничтожение ИГИЛ, российские вооруженные силы наносили удары как по ИГИЛ, так и по светской антиасадовской ССА (при этом внутреннему потребителю это предъявлялось как борьба с исламским терроризмом). Операция проводилась исключительно силами авиации, поэтому она была не избирательна.

Страшной страницей в историю Сирии войдут бои за Алеппо, который российская авиация раскатала вместе с запечатанными внутри него мирными жителями.

Руководивший этой операцией генерал Суровикин получил среди сирийцев прозвище «мясник Алеппо». Вскоре после начала российской операции президент США Барак Обама заявил о том, что США будут продолжать поддерживать сирийскую оппозицию, несмотря на то, что Россия присоединилась к конфликту. Он санкционировал обеспечение материальными ресурсами, вооружением и обмундированием сирийских курдов и светской сирийской оппозиции.

Наёмники «ЧВК Вагнер» в Сирии. Фото: СБУ

Для России сирийский конфликт стал полигоном по обкатке механизма привлечения ЧВК к вооруженным конфликтам за рубежом. Притом поначалу этот механизм запустился как бы сам по себе, без участия государства. В 2013 году состоящий из бывших российских военных и зарегистрированный в Гонконге Slavonic corps LTD («Славянский корпус») заключил с правительством Сирии договор. Формально — на охрану нефтяных объектов республики, на деле же бойцы «Славянского корпуса» участвовали в наземных операциях в интересах официального Дамаска. Среди командиров «Славянского корпуса» был Дмитрий Уткин, отставной командир спецназа ГРУ с позывным «Вагнер».

Дмитрий Уткин (слева). Фото: скрин видео

По возвращении в Россию бойцы корпуса были задержаны. Некоторые участники корпуса получили даже судимость по статье «Наемничество», однако Уткин этой участи избежал. Именно он вскоре возглавил парамилитарную структуру, созданную специально для ситуаций «ихтамнет». Новая военизированная группа получила название «Вагнер» — по позывному командира, и к ней у государства больше не возникало никаких претензий, поскольку теперь она была полностью под контролем.

Потери среди «вагнеровцев» Россия переживала легко. Так, например, в феврале 2018-го при попытке захватить нефтяное месторождение в пустынной местности Дейр-эз-Зор, контролируемой США, было убито около 300 проасадовских боевиков, среди которых было более 200 граждан России. Российские наемники и их сирийские товарищи передвигались на танках Т-72, были вооружены зенитными орудиями, обеспечены артиллерийской поддержкой. У США были дроны Reaper, истребители F-22, F-15E, вертолеты Apache и «летающая крепость» AC-130. Бой закончился, даже не начавшись. Нападавшие отступили под безжалостными авиаударами США, вернувшись позже, чтобы забрать своих погибших.

От российского руководства не последовало ни соболезнований близким, ни ноты протеста, адресованной американцам. Этих людей для России словно не существовало.

Позже по гарнизонам в Сирии разлетелась информация о том, что американцы запрашивали у российского командования, есть ли россияне в наступающей колонне. На что получили ответ: «Наших военнослужащих там нет». Что формально было чистой правдой.

Граждане Сирии садятся в автобусы, чтобы покинуть юго-западную сирийскую провинцию Дараа с 1-й колонной 15 июля 2018 года. Фото: Ammar Al Ali/Anadolu Agency/Getty Images

Стороны Будет ошибкой думать, что только США и Россия вмешались во внутреннее противостояние в Сирии. Это не так: ослабшая Сирия привлекла внимание очень многих игроков. В частности, Иран, и до войны оказывавший колоссальное влияние на сирийскую верхушку, теперь направил своих военных и и боевиков шиитской группировки «Хезболла» на защиту режима Асада. Укрепление шиизма в Сирии — давняя стратегия Ирана, не имеющего прямых границ с Израилем, однако непримиримо враждующего с ним. Закрепление в Сирии гарантировало бы Ирану выход непосредственно к израильским границам. Израиль при этом регулярно наносит ракетные удары по позициям Ирана и «Хезболлы» в Сирии. Засматривалась на Сирию и Турция: еще совсем недавно (в исторической ретроспективе) Сирия входила в Состав Османской империи. А бардак на территории соседа империя никогда не преминет обернуть в свою пользу (России ли этого не знать?). И вот так получилось, что основной поток исламистов, ринувшихся со всего мира на строительство государства всеобщего благоденствия, попал в Сирию именно с территории Турции, которая открыла для них все входные шлюзы. Однако не только имперские фантомные боли волновали Турцию. Дело в том, что на севере Сирии при поддержке американцев серьезно укрепились курды (которые, справедливости ради надо сказать, и были главной наземной силой в войне мира с ИГИЛ. В этой войне погибло более 20 тысяч курдских боевиков). Однако курды, проживающие в Турции и претендующие на автономию, считаются там экстремистами, их организации — террористическими (нередко — оправданно). И вторжение в Сирию для Турции было в первую очередь операцией против курдов. 24 августа 2016 года вооруженные силы Турции вторглись в Сирию в районе Джараблус, контролируемом ИГИЛ. Так началась провозглашенная президентом Эрдоганом операция «Щит Евфрата», направленная, согласно его заявлению, как против ИГИЛ, так и против курдских «террористических группировок», которые угрожают Турции.

Вот так Сирия, объятая гражданской войной, превратилась в арену схватки сразу нескольких держав, каждая из которых под предлогом борьбы с ИГИЛ преследовала свои цели.

Российские войска входят в сирийский район Дараа аль-Балад в южной сирийской провинции Дараа, Сирия, 1 сентября 2021 года. Фото: Yasser Alhatib/Anadolu Agency via Getty Images

Расклад сил С начала военной интервенции в Сирии Россия создала ряд военных баз на сирийском Средиземноморье, это серьезно укрепило ее позиции в регионе. Здесь и военно-морская база в сирийском порту Тартус с планами строительства плавучего дока для расширения возможностей судоремонта в порту; и авиабаза в Хмеймиме, где строятся новые взлетно-посадочные полосы. Помимо этих двух основных баз, у России было 83 позиции регулярных сил, разбросанные по всей Сирии. 23 в провинции Хама, 11 в курдской провинции Аль-Хасака, 10 в Алеппо, 7 в Дейр-эз-Зоре, 6 в Ракке, 5 в Ас-Сувайде, 5 в Идлибе, 5 в Хомсе, 4 в Дамаске, 2 в Латакии, 2 в Кунейтре.

У США при этом — всего 33 военные базы, все они расположены в курдских районах. Турция имеет в Сирии 114 баз. При освещении сирийской войны (когда она еще освещалась) российская пропаганда настаивала, что проасадовская коалиция (то есть Россия плюс Иран с его прокси) — в Сирии решительно доминирующая сила. Это уже тогда было правдой лишь отчасти. Действительно, у Ирана была 131 военная база в Сирии, у подконтрольной ему «Хезболлы» — 116 баз. Так что доминировали (во всяком случае, по этому критерию) именно иранцы. Однако Иран с Россией — союзники лишь в официальных заявлениях министров, на земле же всё не так просто. Между представителями двух армий даже случались столкновения, хотя формально и те, и другие как бы воюют за Асада.

Вид на брикетный дом, построенный в районе Аль-Баб города Алеппо, Сирия, для перемещенных лиц 19 мая 2023 года. Фото: Bekir Kasim/Anadolu Agency via Getty Images

В последние полтора тяжелейших для России года иранцы наращивают свое присутствие в Сирии — за счет России. В буквальном смысле: базы, прежде занимаемые россиянами, переходят под контроль иранцев. Особенно это стало заметно после того, как Иран начал поставлять в Россию беспилотники-камикадзе. В Дейр-эз-Зоре, Эль-Маядине, Хаме, Хомсе и Дамаске россиян почти не видно (хотя прежде во многих городах многие вывески на улицах и ценники дублировались на русском языке). При этом присутствие шиитских боевиков становится всё заметнее. Пятый корпус армии Асада, состоящий исключительно из сирийцев, полностью финансируемый, вооруженный и обученный Россией, сегодня практически не существует. Тот самый корпус, который помог отвоевать Пальмиру у ИГИЛ, теперь сократился до нескольких рот. Бойцы по сути выполняют функции курьеров, доставляя россиянам товары из магазинов, чтобы те не покидали свои базы. Еще летом 2022 года в сети появились спутниковые снимки погрузки комплексов С-300 на судно ٍSparta II, которое принадлежит компании «Оборонлогистика». Позже это судно было заснято уже на разгрузке в порту Новороссийска.

Комплекс С-300. Фото: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

Комплексы С-300, перемещение которых зафиксировали спутники, были переданы Россией Сирии еще в 2018 году. Однако в связи с изменением внешнеполитических обстоятельств Россия их забрала. После неудавшегося переворота Пригожина начались проблемы и у вагнеровцев. Спустя всего несколько дней после «Марша справедливости», 27 июня, арабский телеканал «Аль-Хадас» опубликовал информацию о том, что российская военная полиция (Росгвардия) задержала нескольких видных командиров ЧВК «Вагнера» в разных районах Сирии, Как минимум четыре из них были задержаны в районе Эс-Сувейда (это Южная Сирия); кроме того, задержания прошли в Дейр-эз-Зор, в Хаме и в Дамаске. Также военная полиция провела обыски на трех вагнеровских базах. Источник в Сирии тогда сообщил, что задержанные вагнеровцы имели прямую связь с генералом Суровикиным и якобы готовились выводить свои подразделения в Россию.