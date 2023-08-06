Власти аннексированной Херсонской области сообщили об ударах по Чонгарскому и Геническому мостам

Генический мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой, подвергся обстрелу, сообщил глава пророссийской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

В результате удара ранен один мирный житель, проезжавший по мосту во время прилета. Также во время атаки был подбит проходящий рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения, сообщил Сальдо.

Он подчеркнул, что мост не имеет важного военного значения. По его словам, повреждения невелики.