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Власти аннексированной Херсонской области сообщили об ударах по Чонгарскому и Геническому мостам

Генический мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой, подвергся обстрелу, сообщил глава пророссийской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

В результате удара ранен один мирный житель, проезжавший по мосту во время прилета. Также во время атаки был подбит проходящий рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения, сообщил Сальдо.

Он подчеркнул, что мост не имеет важного военного значения. По его словам, повреждения невелики.

Также Сальдо сообщил о попадании ракет Storm Shadow по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар. Мост получил повреждения, также атаке подверглась местная школа. Всего было запущено 12 ракет, девять из них сбили. Работа пропускного пункта Чонгар временно приостановлена.

В ВСУ подтвердили ракетный удар по мостам. Сообщение об этом опубликовад Центр стратегических коммуникаций украинской армии.

Чонгарский и Генический мосты играют важное логистическое значение для российской армии на Запорожском направлении.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
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