Власти аннексированной Херсонской области сообщили об ударах по Чонгарскому и Геническому мостам

Генический мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой, подвергся обстрелу, сообщил глава пророссийской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
В результате удара ранен один мирный житель, проезжавший по мосту во время прилета. Также во время атаки был подбит проходящий рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения, сообщил Сальдо.
Он подчеркнул, что мост не имеет важного военного значения. По его словам, повреждения невелики.
Также Сальдо сообщил о попадании ракет Storm Shadow по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар. Мост получил повреждения, также атаке подверглась местная школа. Всего было запущено 12 ракет, девять из них сбили. Работа пропускного пункта Чонгар временно приостановлена.
В ВСУ подтвердили ракетный удар по мостам. Сообщение об этом опубликовад Центр стратегических коммуникаций украинской армии.
Чонгарский и Генический мосты играют важное логистическое значение для российской армии на Запорожском направлении.