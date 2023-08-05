В телеграм-канале «Можем объяснить» со ссылкой на основательницу правозащитного проекта «Русь сидящая» Ольгу Романову появилась информация о том, что российские вооруженные силы массово вербуют в свои ряды женщин-заключенных. «Новая-Европа» разбирается в том, кто и зачем набирает женщин на войну.

Волчицы и зои космодемьянские — Первый из известных нам наборов женщин-заключенных в вооруженные силы РФ произошел в колонии города Снежное в «ЛНР», — рассказывает «Новой-Европа» Ольга Романова. — Сразу после Нового года оттуда на фронт отправили партию из 50 осужденных узниц. Затем еще около 100 женщин забрали из колоний на юге России. Мы узнали об этом от жителей печально знаменитой станицы Кущевская, где заключенные работали в сельском хозяйстве. Когда их перестали привозить, с нами связались неравнодушные люди и рассказали, что зечки уехали на войну. Потом их обнаружили в эшелоне этапируемыми на фронт. А недавно стало известно о 30 женщинах из липецкой колонии в Новоуглянке, также увезенных для участия в боях. Эта зона известна тем, что в ней содержится очень много ВИЧ-инфицированных приговоренных. Издание SOTA также сообщало, что женщины-осужденные из ИК-7 в липецкой Новоуглянке завербовались на войну, заключив двухгодичный контракт с Минобороны. Об этом журналистам сообщили родственники заключенных.

ИК-7 в Новоуглянке Липецкой области. Фото: ИК-7

Ольга Романова утверждает, что попавшие в украинский плен российские военные рассказывают об отрядах «волчиц» — уехавших в зону боевых действий женщинах-заключенных. Это так называемые женщины-штурмовички. Иными словами, они действительно записывались в армию или добровольческие подразделения для того, чтобы идти в настоящий штурмовой бой. Их них формируют отдельные подразделения, в которые не включают мужчин. — Мы получаем обращения от женщин-зечек, желающих отправиться воевать, — говорит Романова. — Типичное подобное письмо пришло к нам и вчера. В нем осужденная на 11 лет за распространение наркотиков

преступница просит оказать ей помощь в зачислении в боевые подразделения на место медика. Она до посадки уже работала волонтером в «ДНР» и хочет снова отправиться туда.

Кроме колоний активный набор женщин идет и в СИЗО. Это относится к следственным изоляторам Москвы, но правозащитница уверена, что подобные случаи есть и во многих других регионах. После принятия закона о том, что служба в армии является заменой для наказания по преступлениям малой и средней тяжести, набирать в войска можно подследственных любого пола еще до вынесения им приговора суда. При необходимости обвинение всегда может переквалифицировать статью на менее тяжкую. Ольге Романовой известны случаи отправки на фронт женщин в статусе обвиняемых и до вступления в силу этого закона.

По словам Ольги Романовой, женская мотивация в вопросе зачисления в военные части значительно отличается от мужской. Если мужчинами в первую очередь двигают желание обрести свободу после полугода участия в боях, а также необходимость чувствовать свою нужность хоть для кого-то на белом свете, то у женщин совсем другие основания. Они попадают под зомбирование: покупаются на пропаганду и отправляются «защищать родину» и «искупать вину перед обществом». Очень многие из обращавшихся в «Русь сидящую» зечек ассоциируют себя с героиней фильма «Зоя» — Зоей Космодемьянской. Как правило, эту картину они все смотрели в клубах колоний, куда их водили строем. — Об условиях, на которых зечки записываются на войну, известно немного, — говорит Ольга Романова. — Судя по всему, речь идет о двух годах службы. Я уверена, что контракты так или иначе не будут выполнены стороной власти. Сегодня в местах лишения свободы содержится около 8% женщин от общего числа заключенных. Это примерно 35–37 тысяч преступниц. Сколько из них уже отправились на фронт — неизвестно.

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Снайперши, связистки и операторы БПЛА Согласно заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, на начало марта 2023 года в военных действиях в Украине участвуют 1,1 тысячи женщин-военнослужащих. Об этом военный чиновник рассказал на селекторном совещании, заявив, что каждая третья из них получила государственные награды. Шойгу также рассказал, что всего в Вооруженных силах РФ на службе состоят более 39 тысяч женщин, пять тысяч из которых являются офицерами в различных званиях. — В военкоматах, как правило, «заворачивают» желающих отправиться в войска женщин, — рассказал на условиях анонимности источник в российской армии. — Но для них остается возможность записаться в различные добровольческие подразделения. К примеру, активно набирали женщин в отряд «Эспаньола», состоящий из футбольных болельщиков со всей России. Также были случаи, когда женщин брали в бригаду «Ветераны», батальон «Сомали» и некоторые другие формирования, принимающие активное участие в боях. Есть даже случаи, когда они попадали в украинский плен. В интернете есть несколько видео с пленными российскими солдатками.

В телеграм-канале отряда «Эспаньола» есть несколько постов, посвященных набору женщин-военных. В одном из них прямо говорится о создании «женской сборной» по снайперскому делу. «Мы готовы всесторонне обучить и оснастить будущих специалисток, — утверждается в этом сообщении. — Требования к соискательницам — приверженность ценностям Эспаньолы,

крепкое здоровье, выносливость, желательна хорошая спортивная подготовка, обязательно — идеальное зрение. Также в числе необходимых качеств — долготерпение, усидчивость, твердая рука.

В идеале — опыт занятий спортивной стрельбой или хотя бы регулярное посещение тира. Впрочем, даже если опыт стрельбы из огнестрела близок к нулю, но наличествуют остальные качества — приглашаем пройти обучение под руководством опытных инструкторов — с целью создать отдельное соединение женщин-снайперов, которое вскоре станет серьезным подспорьем нашим Z-ребятам». Источник в российской армии рассказывает, что кроме штурмовиков и снайперов женщин на войну рекрутируют в роли операторов беспилотников, связисток, а также на различные тыловые должности. По словам нашего собеседника, роль медиков сегодня чаще достается мужчинам. Ведь для того, чтобы вытащить бойца с поля боя, требуется немалая физическая сила. Всего на фронте на данный момент может находиться до нескольких сотен российских женщин.

Юлия Паевская с позывным «Тайра». Фото: соцсети

Женщины в ВСУ В свою очередь, в украинских войсках на сегодняшний день служит, судя по всему, более 60 тысяч женщин. По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, по состоянию на 28 ноября 2022 года в вооруженных силах страны состояло 59 786 женщин. По сравнению со статистикой за июль 2022 года, когда численность женщин в войсках составляла 38 629 военнослужащих, эта цифра значительно выросла.