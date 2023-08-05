Зеленский: российские войска обстреляли «Мотор Сич» в Запорожье ракетами «Кинжал» и «Калибр»

Российские войска выпустили ракеты «Кинжал» и «Калибр» по предприятию «Мотор Сич» в Запорожье и по Хмельницкой области, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего видеообращения.

По его словам, часть ракет удалось сбить.

Жители города Староконстантинов в Хмельницкой области Украины рассказали «Суспiльне», что во время воздушной тревоги там раздалось около десяти взрывов. Над городом виден дым.

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сказал, что в Запорожье упала ракета, в результате чего начался пожар. О пострадавших информации нет.

Вечером Воздушные силы ВСУ сообщали об опасности ракетного обстрела в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Сумской и Полтавской областях. Кроме того, сообщалось, что крылатые ракеты «заходят» на территорию Киевской области.

В 19:14 ВС ВСУ написали, что ракеты летят из Беларуси.

Глава Курской области России Роман Старовойт заявил, что под обстрел ВСУ попал поселок Тёткино. По его словам, зафиксировано 10 «прилетов». Повреждены окна, крыши, фасады и заборы в 12 домах.

Ранее жители Тульской области сообщали о звуках взрывов. В экстренных службах сказали ТАСС, что военная авиация выполняла плановые полеты в Московской и Тульской областях, ее полеты приняли за взрывы и работу ПВО.