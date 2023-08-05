Нам часто кажется, что в преступлениях и жестокости наша страна уже дошла до предела. Но предела нет: недавно РФ совершила преступление качественно новое, окончательно приравняв себя к террористической организации. Но по порядку. За эти уже почти полтора года мы привыкли к убийствам. Сообщения о погибших украинцах идут каждый день, обстрелы мирных городов перестали удивлять и привлекают внимание лишь тогда, когда это что-нибудь совсем уж шокирующее: как последние налеты на Одессу, или первые — на Киев, или когда счет жертв идет на десятки.

А почему Путин всё это делает? Первое объяснение — он просто ненавидит Украину и украинцев. Это, безусловно, так.

Это же его «историческая» земля, значит, люди, ее населяющие, должны находиться в таком же крепостном состоянии, как и его российские подданные. И не в том дело, что Украина ему так уж сильно нужна: мог бы и обойтись, но они — беглые холопы, поэтому и должны быть возвращены. И наказаны за побег. Вот он и наказывает, пребывая, по-видимому, в ощущении, что платить за эти преступления ему не придется. Хотелось бы верить, что он ошибается. Еще одна причина ненависти — несколько более рациональна. Многолетнее уже движение Украины в стороны Европы демонстрирует, что славянская страна православной культуры может вписаться в современную европейскую цивилизацию и европейские институты, а значит, один из главных аргументов, обосновывающий нашу изоляцию от мира, — «у нас особая ментальность, нам их западные свободы не подходят», — не работает. Украина вполне могла стать разрушительным для путинского режима примером. Следовательно, она должна быть уничтожена. Собственно, именно для уничтожения Украины Путин и начал эту войну.

Но злодеяния, которые творит наша страна на земле Украины, — не только результат ненависти вкупе с иллюзией вседозволенности, но и инструмент достижения тех целей, которые поставил перед собой путинский режим. Бомбежки украинских городов и массовые убийства преследуют определенные цели. Путин рассчитывает на то, что рано или поздно украинцы устанут и потребуют от своих властей пойти на соглашение с Россией, — гори, мол, огнем и Крым, и Донбасс, надо, чтобы прекратился этот кошмар. Аналогичная мотивация была при обстреле энергетических объектов: будут замерзать, наплюют на всё и потребуют от Зеленского отступить. Собственно, об этом несколько месяцев назад прямым текстом сказал Песков: прекратите сопротивление — и бомбежки тут же закончатся. Правда, за несколько десятилетий до него с аналогичным призывом к Британии обратились главари Третьего Рейха: британское правительство, мол, вполне может прекратить страдания британского народа, надо лишь пойти навстречу справедливым требованиям Германии.

В логике не откажешь, но не сработало — ни у нацистов, ни у наших. Хотя Кремль не отчаивается и продолжает бомбить дальше.

Обгоревший грузовик рядом с поврежденным зерновым терминалом сельскохозяйственного предприятия в Одесской области, 21 июля 2023 г. Фото: EPA-EFE/IGOR TKACHENKO

Но сейчас совершено качественно новое преступление: атаки на украинские порты и зерновые терминалы, уничтожение приготовленного к отправке зерна. Это совсем не то же самое, что разрушение других секторов украинской экономики. Да, это удар, да, это повлечет за собой дополнительные проблемы для Украины: она не получит денег, на которые рассчитывала. Но даже наши выдающиеся мыслители не могут не понимать, что этот удар не будет смертельным: союзники помогут украинцам и в этом. Тогда зачем? Цель этих ударов — вызвать голод, а может быть, и голодную смерть людей, живущих за тысячи километров от театра военных действий. Путин, вдохновленный своими историческими предшественниками, решил воевать на два фронта: теперь уже не против Украины и НАТО, а против беднейших стран мира. И здесь тоже есть вполне понятный замысел. Это такая попытка принуждения к миру. Отчаянная просьба о перемирии и прекращении огня.

Наша страна говорит человечеству, что теперь она будет убивать не только украинцев, но и людей в Африке и в Азии, и будет делать это до тех пор, пока Зеленский не пойдет на переговоры,

— а фактически на капитуляцию. Сами жертвы этих действий России повлиять на Зеленского, конечно, не могут. Украина тем более не сдастся на милость Путину из сочувствия к голодающим Африки. Расчет на то, что с гуманитарной катастрофой не смирится Запад, что западные политики и западное общество не смогут спокойно смотреть, как в двадцать первом веке люди умирают от голода. То есть расчет на то, что в глазах кремлевских начальников всегда было слабостью Запада, что вызывало у них насмешки и презрение, — расчет на гуманность и человечность. Насколько это правильный расчет, неизвестно. Во-первых, может быть, катастрофа с зерном будет не столь страшной, как об этом многие говорят: что-нибудь придумают, перераспределят потоки, найдут ресурсы для замещения и так далее. Во-вторых, наивная и неожиданная вера Кремля в гуманизм Запада тоже может не сработать: Запад может повозмущаться, но ничего особо не предпринимать, переложив всё на благотворительные организации.

Но здесь важно не то, приведет ли это новое злодейство нашей страны к желаемым для режима целям, а сам смысл этого действия: это не что иное, как захват заложников. Допустим, террористы врываются в школу и говорят, что убьют детей (больных в больнице, посетителей кафе, в общем, заложников), если им не предоставят самолет и десять миллионов долларов, или не освободят их товарища, сидящего за убийство ста пятидесяти человек, или не выведут войска оттуда, где, по мнению террористов, они не должны находиться. Российская Федерация (постоянный член Совета Безопасности, великая культура, Гагарин, Толстой, Чайковский, далее по списку) ведет себя сегодня точно так же.

Мы не спонсор терроризма, каковым нас уже признали. Мы — террористы. Только вот теракты редко заканчиваются удачно для террористов.

И если во главе государства или государств, которые они пытаются шантажировать, стоят сильные люди, то вместо самолета и десяти миллионов бандиты получают пули. Более того, если даже преступникам удается достичь своих целей, их находят и уничтожают потом, — как поступил Израиль с теми, кто убил спортсменов на Олимпиаде 1972 года.