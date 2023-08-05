Навального освободили от ответственности по четырем эпизодам «экстремистского дела» из-за истечения сроков давности

Политика освободили от ответственности по статьям: о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК); о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий (п. «а», «б» и «в» ч. 2 ст. 151.2 УК); о создании НКО, посягающей на права граждан (ч. 2 ст. 239 УК); о призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК).

4 августа во время оглашения приговора политику Алексею Навальному судья Московского городского суда Андрей Суворов освободил его от уголовной ответственности по четырем эпизодам «экстремистского дела» из-за истечения сроков давности, обратила внимание «Медиазона».

В итоге политика признали виновным в финансировании экстремизма (ч. 2 ст. 282.3 УК), создании экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК) и призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). Его приговорили к 19 годам колонии особого режима. Коллегу Навального, бывшего технического директора YouTube-канала «Навальный LIVE» Даниэля Холодного приговорили к 8 годам колонии.

Ранее соратники Навального выяснили, что судья Андрей Суворов, рассматривающий дело политика об экстремизме, за один рабочий день до начала процесса — 16 июня — созванивался с сотрудником ФСБ Денисом Хворовым. Они также несколько раз созванивались 22 июня, затем в их общении была пауза, а 29 июня Хворов прислал СМС о том, что «он на связи».

«Мы не знаем, что было в разговорах между судьей и сотрудником ФСБ. Обсуждали ли они детали процесса или сотрудник ФСБ просто угрожал судье, что если он примет неправильное решение, то с ним что-нибудь случится. […] Но нет никаких сомнений, что звонки ФСБшника Хворова связаны именно с процессом по Навальному.