«ЛитРес» сообщил об утечке данных пользователей

В сеть попали данные пользователей книжного сервиса «ЛитРес». Компания подтвердила информацию об утечке.

«Злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты. Важно, что вся платежная информация в безопасности, поскольку на нашей стороне мы не храним платежные данные пользователей», — говорится в заявлении компании.

«ЛитРес» также сообщил, что ужесточили контроль за хранением данных, а также усилил уровень защиты и мониторинг доступов к данным. Компания уведомила Роскомнадзор об утечке данных.

«Мы рекомендуем вам сменить пароль от Литрес, а также от всех сервисов, где вы использовали такой же или похожий пароль», — добавили в сервисе.

Ранее об утечке данных пользователей «ЛитРес» сообщил телеграм-канал «Утечки информации». По их информации, в свободный доступ попало более 3 млн строк, содержащих имя и фамилию, адрес электронный почты и хешированные пароли.

Канал утверждает, что проверил случайные адреса электронной почты из этого файла через функцию восстановления пароля и выяснил, что они действительные.