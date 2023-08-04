logologo
RU
EN
searchСтать другомmenuclose
НовостиОбщество

Более 10 человек погибли и десятки не выходят на связь после схода оползня в грузинском курорте Шови

В Грузии объявлен траур

Фото: მთის ამბები / Facebook

Фото: მთის ამბები / Facebook


В результате схода оползня близ грузинского горного курорта Шови погибли 11 человек. Об этом сообщает телеканал Imedi со ссылкой на министра здравоохранения Зураба Азарашвили.

Более 30 человек не выходят на связь, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Иракли Карселадзе. Из зоны бедствия вывезли 140 человек, на месте работают 400 спасателей и два вертолета.

Оползень сошел вечером 3 августа. В гостинице «Сансет Шови», которая оказалась в зоне бедствия, были заблокированы более 10 человек. Они просили о помощи и опасались, что оползень может разрушить гостиницу.

Фото: მთის ამბები / Facebook

Фото: მთის ამბები / Facebook

Понедельник, 7 августа, в Грузии объявлен днем траура по погибшим.

Шови — бальнеологический курорт, расположенный на склонах Главного Кавказского хребта, на высоте 1520 метров над уровнем моря.

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon