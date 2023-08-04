

В результате схода оползня близ грузинского горного курорта Шови погибли 11 человек. Об этом сообщает телеканал Imedi со ссылкой на министра здравоохранения Зураба Азарашвили.

Более 30 человек не выходят на связь, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Иракли Карселадзе. Из зоны бедствия вывезли 140 человек, на месте работают 400 спасателей и два вертолета.

Оползень сошел вечером 3 августа. В гостинице «Сансет Шови», которая оказалась в зоне бедствия, были заблокированы более 10 человек. Они просили о помощи и опасались, что оползень может разрушить гостиницу.

Фото: მთის ამბები / Facebook