СБУ обвинила президента ЦСКА Евгения Гинера в спонсировании российской армии

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер причастен к финансированию российской армии, утверждают в СБУ.
Как считают в спецслужбе, Гинер близок к военно-политическому руководству России и владеет АО «Конструкторское бюро автоматических линий имени Кошкина», которое с начала вторжения в феврале 2022 года обеспечивает патронами российскую армию.
Помимо этого, как уточняет СБУ, Гинер через ряд подставных лиц является бенефициаром группы компаний VS Energy International Ukraine (Кировоградоблэнерго, Ровнооблэнерго, Черновцыоблэнерго, Житомироблэнерго, Херсоноблэнерго и ЭК Севастопольэнерго), а также владеет рядом гостиниц, металлургических заводов и торговых центров в Украине.
Также в спецслужбе утверждают, что в 2019 году Гинер построил в аннексированных Севастополе и Симферополе две теплоэлектростанции, которые подключили к российским электросетям.
Против Гинера возбуждено уголовное дело по статье о пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему грозит пожизненный срок с конфискацией имущества.
С октября 2022 года Гинер находится под украинскими санкциями. В ноябре СБУ пришла с обысками в компанию VS Energy.