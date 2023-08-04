Reuters: Россия удвоила план расходов на оборону в 2023 году. Они составляют треть от всех гострат

Правительство России удвоило целевые расходы на оборону на 2023 год до более чем 100 млрд долларов, что составляет треть всех государственных трат, сообщает Reuters со ссылкой на правительственный документ.

Журналисты отмечают, что эти меры означают увеличение затрат на ведение войны в Украине.

По данным Reuters, в первой половине 2023 года Россия потратила на оборону на 12% больше (600 млрд рублей), чем было запланировано. В сумме за полгода правительство РФ потратило 14,97 трлн рублей, из них на оборону выделили 5,59 трлн рублей — это больше 37% от всех расходов за первое полугодие. На весь год в бюджете на оборону были заложены 4,98 трлн рублей.