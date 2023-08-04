«Агентство»: российские военные, вернувшиеся из Украины, стали фигурантами дел об убийствах по меньшей мере 17 человек с начала года

Российские военные, вернувшиеся из Украины, стали фигурантами дел об убийствах по меньшей мере 17 человек с начала года. Об этом сообщает «Агентство».

Среди мужчин, которым следственные органы предъявили подозрения или обвинения в убийствах — как минимум шесть бойцов ЧВК «Вагнер». Также известно об одном контрактнике и об одном добровольце, ставших фигурантами дел об убийствах.

Так, два дня назад суд в Карелии отправил в СИЗО двоих мужчин по подозрению в шести убийствах. В двух домах были найдены шесть тел с резаными ранами — эти дома преступники подожгли. Как пишет Karelia News, один из арестованных воевал в Украине и вернулся в Россию весной. Он был судим и участвовал в боевых действиях либо в ЧВК «Вагнер», либо в отряде «Шторм Z».

В Кировской области 29 марта произошло убийство 85-летней женщины, которое комментировал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По версии следствия, его совершил Иван Россомахин — предположительно, вагнеровец. «Очень плохо, что он совершил преступление», — сказал Пригожин.

Преступления, о которых журналистам удалось узнать, происходили в Карелии, Кировской области, самопровозглашенной и частично признанной Южной Осетии, Чувашии, Краснодарском крае, Петербурге, Владивостоке, Владимире, а также в Нижегородской, Иркутской и Архангельской областях. Преступления происходили, в том числе, в кофейне и в барах.