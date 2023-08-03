Журналистка Елена Милашина предполагает, что нападение на нее и адвоката Немова было связано с их поисками пропавшего чеченца Ясина Халидова

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина утверждает, что чеченские силовики напали на них с адвокатом Александром Немовым из-за того, что они занимались поиском пропавшего чеченца Ясина Халидова. Об этом она написала в «Новой газете».

«Следователю, который меня допрашивал, я сказала о своем предположении: те, кто забирал Халидова из ЦПЭ УМВД по Омской области, и те, кто напали на меня и адвоката Немова, — одни и те же люди. <…> И если установить личности чеченских силовиков, приехавших за Халидовым в Омск, то автоматически можно выйти и на напавших на нас преступников», — пишет Милашина.

Именно она опубликовала информацию о задержании Халидова 21 мая. Немов же был одним из адвокатов, которые поехали в Чечню искать Халидова. Его подписи стояли на всех заявлениях о пропаже.

Во время избиения чеченские силовики пытались всеми способами получить от Милашиной и Немова доступ к телефонам и ноутбукам. Журналистка считает, что силовики пытались узнать, что Халидов рассказал правозащитникам.

Ясин Халидов — 19-летний чеченец, которого еще в 17 лет отправили служить в чеченскую полицию, а затем послали на войну в Украину. Халидов пытался уволиться со службы, из-за чего после возвращения в Чечню его задержали по подозрению в нелояльности. Ему удалось сбежать и покинуть республику. Затем Халидов связался с чеченскими блогерами Ибрагимом и Байсангуром Янгулбаевым, которые ведут телеграм-канал «Адат». Они обещали Халидову помощь с выездом за рубеж в обмен на информацию, однако обманули его. Халидов рассказал Янгулбаевым о деятельности чеченского ОМОНа на транспорте, после чего они заблокировали бывшего силовика и опубликовали расследование до того, как он покинул Россию.

После этого на Халидова начали охотиться чеченские силовики. 20 мая юноша попытался покинуть страну самостоятельно через погранпункт Исилькуль в Омской области, где его и задержали. Милашина уверена, что 22 мая Халидова уже доставили в Чечню. После этого он пропал.

Братья Янгбулаевы называют Халидова кадыровским кротом и обвиняют в пытках чеченцев и издевательствах над мирными украинцами. «Если кадыровцы убьют кадыровца, то так ему и надо», — заявили они.