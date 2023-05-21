«Новая газета»: в Омской области при попытке выехать за границу задержали 19-летнего чеченца, бежавшего со службы в полиции

На погранпункте Исилькуль Омской области при попытке покинуть страну задержали 19-летнего жителя Чечни Ясина Мухмад-Эмиевича Халидова, которого еще в 17 лет отправили служить в чеченскую полицию, а затем послали на войну в Украину. Об этом сообщает «Новая газета».

После задержания Халидова пять часов допрашивали сотрудники погранслужбы ФСБ, а затем, после получения согласия от коллег в Чеченской республике, передали сотрудникам уголовного розыска УМВД по Омску. После этого Халидову позволили поговорить с правозащитниками — он рассказал им о задержании.

Журналисты «Новой газеты» утверждают, что обратились за комментарием в дежурную часть омского УМВД, и с ними связался сотрудник полиции, который проводил допрос Халидова, а затем отвез его в город. Он подтвердил, что сейчас задержанный находится в омском УМВД, и сообщил, что скоро его передадут чеченским силовикам. Мужчина также рассказал, что Халидова задержали, так как ОМВД по городу Шали Чеченской республики объявило его в федеральный розыск.

В публикации издания говорится, что Халидова еще в 17 лет отправили служить в ОМВД по Шалинскому району несмотря на отсутствие профильного образования и даже аттестата об окончании школы. Формально юноша работал охранником отдела, но старшие коллеги активно задействовали его в оперативной работе по выявлению и задержанию жителей Чечни, в том числе имеющих склонность к экстремизму, утверждает «Новая газета».

В сентябре 2022 года, когда Халидову было 18 лет, его командировали на войну в Украину, где юноша провел четыре месяца, говорится в материале издания. По данным журналистов, Халидов попытался уволиться со службы, но ему отказали, а по возвращению домой неофициально задержали из-за подозрений в нелояльности. Юноше угрожали, что заведут на него уголовное дело по статье о терроризме, если он продолжит попытки уволиться со службы, передает «Новая газета».

По информации издания, в конце января Халидову удалось сбежать из подразделения чеченской полиции, в которой его незаконно удерживали и покинуть республику. После этого он связался с чеченскими блогерами Ибрагимом и Байсангуром Янгулбаевым, которые ведут телеграм-канал «Адат». Они пообещали помочь бывшему полицейскому выехать из России в обмен на информацию. Халидов рассказал им все, что знал о службе в чеченской полиции и об участии в специальной военной операции в Украине, но потребовал, чтобы блогеры опубликовали эту информацию только после того, как он окажется в безопасности.