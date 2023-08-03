Российские власти купили 14-летней Ангелине Кулик, чьи родители погибли при взрыве на Крымском мосту, квартиру в Белгороде и автомобиль. Об этом пишет белгородское издание «Бел.ру» со ссылкой на источники.

По данным «БелПрессы», девочка сейчас находится в Пятигорске на восстановлении вместе с двоюродной сестрой и её родителями.

«Что касается выплат, то Ангелине положены 6 млн рублей за смерть двух родителей и 500 тыс. рублей за её собственные ранения», — отмечают журналисты.

На имя Ангелины планируют завести счёт, куда поступят эти деньги.

Как отмечают журналисты, сейчас прорабатывается вопрос с устройством девочки в одну из лучших московских гимназий. Переехать в Москву Ангелина сможет вместе с сестрой. Как пишет «Бел.ру», девочка будет получать около 28 тысяч рублей в месяц для оплаты учебы в гимназии.

Власти также купили ей квартиру в Белгороде, так как ее семья была прописана в доме родственников. Еще Ангелине купили автомобиль, она получит его после совершеннолетия.

«При содействии крупного бизнеса был погашен кредит на автомобиль, на котором семья ехала на отдых», — пишет «БелПресса».

О каких именно «властях» идет речь, издания не уточняют.