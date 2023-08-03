Российские власти купили 14-летней Ангелине Кулик, чьи родители погибли при взрыве на Крымском мосту, квартиру в Белгороде и автомобиль. Об этом пишет белгородское издание «Бел.ру» со ссылкой на источники.
По данным «БелПрессы», девочка сейчас находится в Пятигорске на восстановлении вместе с двоюродной сестрой и её родителями.
«Что касается выплат, то Ангелине положены 6 млн рублей за смерть двух родителей и 500 тыс. рублей за её собственные ранения», — отмечают журналисты.
На имя Ангелины планируют завести счёт, куда поступят эти деньги.
Как отмечают журналисты, сейчас прорабатывается вопрос с устройством девочки в одну из лучших московских гимназий. Переехать в Москву Ангелина сможет вместе с сестрой. Как пишет «Бел.ру», девочка будет получать около 28 тысяч рублей в месяц для оплаты учебы в гимназии.
Власти также купили ей квартиру в Белгороде, так как ее семья была прописана в доме родственников. Еще Ангелине купили автомобиль, она получит его после совершеннолетия.
«При содействии крупного бизнеса был погашен кредит на автомобиль, на котором семья ехала на отдых», — пишет «БелПресса».
О каких именно «властях» идет речь, издания не уточняют.
В ночь с 16 на 17 июля была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли мужчина и женщина, которые ехали на легковом автомобиле по мосту, их несовершеннолетняя дочь получила ранения.
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье о теракте (ст.205 УК). В НАК заявили, что атака «осуществлена в 3:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами».
Сегодня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подтвердил, что украинские спецслужбы причастны к обоим взрывам на Крымском мосту.