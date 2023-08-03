Секретарь СНБО Украины подтвердил причастность украинских спецслужб к обоим взрывам на Крымском мосту

«Наши военные ставят на место неприкасаемость многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, про который говорили представители нашей Службы безопасности, которые принимали участие и в первом, и втором случае», — заявил Данилов в эфире украинского телевидения.

Украина не может использовать западное оружие для ударов по России, но эти ограничения не распространяются на продукцию украинского ВПК, добавил он.

В конце июля Глава СБУ Василий Малюк впервые официально подтвердил причастность Украины ко взрыву на Крымском мосту в октябре 2022 года. В Минобороны Украины также признали , что за подрывом стоит Киев.

Первая атака на Крымский мост была совершена утром 8 октября 2022 года. Произошел взрыв, в результате которого обрушилось автомобильное полотно и загорелся поезд, перевозивший горючие материалы. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту «терактом против критически важной инфраструктуры РФ» и заявил, что его организовали спецслужбы Украины.

Вторая атака на мост была совершена 17 июля. По данным следствия, при взрыве погибли два человека — семейная пара, которая ехала из Белгородской области в Крым на отдых. С ними в машине была 14-летняя дочь — она выжила.