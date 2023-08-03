Телеканал «Звезда» удалил поздравление с Днем ВДВ от командующего Михаила Теплинского. В нем военный раскрыл число раненых десантников

Телеканал «Звезда», который контролирует Минобороны России, удалил с сайта и из соцсетей поздравление с Днем ВДВ от командующего войсками Михаила Теплинского. Внимание на это обратило «Агентство».

В обращении Теплинский заявил, что 43 военнослужащих ВДВ стали Героями России за время войны, 30 тысяч человек получили государственные награды.

Он также сказал, что более 5 тысяч получивших ранения десантников после лечения вернулись на фронт, а еще более 3,5 тысячи человек после ранений отказались покинуть передовую. Он не назвал количество безвозвратных потерь.

OSINT-аналитик Кирилл Михайлов предположил, что количество погибших десантников может составлять несколько тысяч человек. «Медиазона» и «Русская служба Би-би-си» ранее подсчитали, что к 30 июля погибли не менее 1832 десантников.

«Уже в ходе операции под Новороссийском мы развернули артиллерийскую бригаду, батарея которой уже на фронте. А до конца года сформируем два парашютно-десантных полка и возродим прославленную 104-ю дивизию», — сказал генерал-полковник Теплинский.

«Агентство» отмечает, что 104-ая дивизия была создана после Второй мировой войны и до 1993 года дислоцировалась в Азербайджане, а затем была перебазирована в Ульяновск. Она участвовала в нескольких военных кампаниях, в том числе в Чечне.