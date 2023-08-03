Правительство РФ включило Норвегию в список стран, «совершающих недружественные действия» против российских дипмиссий

Правительство РФ включило Норвегию в перечень стран, «совершающих недружественные действия» против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом, говорится в распоряжении кабинета министров.
Указ предполагает ограничение — вплоть до полного запрета — для «недружественных» стран возможности нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников из числа лиц, находящихся на территории России. Лимит, закрепленный за Норвегией, составит 27 человек.
В мае 2021 года ограничения были введены в отношении дипмиссий США и Чехии, в июле 2022 года — в отношении дипмиссий Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии.
В список «недружественных» стран Норвегия была включена после начала войны в Украине, еще в марте 2022 года.
26 апреля МИД РФ объявил о высылке 10 норвежских дипломатов в ответ на высылку 15 российских дипломатов из Норвегии. В Осло, высылая дипломатов дипмиссии РФ, заявили, что их деятельность «отслеживалась в течение длительного времени».
Позже полицейская служба безопасности Норвегии сообщила, что 15 сотрудников посольства РФ работали на российские спецслужбы, в том числе — на внешнюю и военную разведку. По данным службы, дипломаты пытались вербовать людей для использования в качестве источников информации, перехватывать сообщения и покупать передовые технологии.