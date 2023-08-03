Правительство РФ включило Норвегию в список стран, «совершающих недружественные действия» против российских дипмиссий

Правительство РФ включило Норвегию в перечень стран, «совершающих недружественные действия» против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом, говорится в распоряжении кабинета министров.

Указ предполагает ограничение — вплоть до полного запрета — для «недружественных» стран возможности нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников из числа лиц, находящихся на территории России. Лимит, закрепленный за Норвегией, составит 27 человек.

В мае 2021 года ограничения были введены в отношении дипмиссий США и Чехии, в июле 2022 года — в отношении дипмиссий Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии.

В список «недружественных» стран Норвегия была включена после начала войны в Украине, еще в марте 2022 года.