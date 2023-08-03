Мордовия первой из регионов России приняла закон о запрете «склонения» женщин к абортам

Депутаты Государственного собрания Мордовии приняли региональный закон о запрете «склонения» женщин к искусственному прерыванию беременности, сообщается на сайте республиканского парламента.
Под «склонением» к абортам понимается «понуждение» к этому «путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований». Склонением также признаются эти действия в отношении близких родственников беременной женщины.
При этом, согласно документу, «склонением» не является информирование врачом беременной женщины о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности.
«Пропаганда искусственного прерывания беременности и склонение к искусственному прерыванию беременности признаются в Республике Мордовии угрозами для семьи, отцовства, материнства и детства», — говорится в документе.
Республика Мордовия, как утверждают депутаты, препятствует распространению «деструктивных идеологий, насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание естественного продолжения жизни, ценности многодетности».
В пояснительной записке говорится, что проблему абортов «нельзя назвать проблемой только личного нежелания женщины или невозможности в данный момент родить ребенка».
«Приходится признать, что сейчас возможность самостоятельно и осознанно, владея всей необходимой информацией, принимать решение о том, рожать ли ребенка, женщине недоступна:
существующая информационная и культурная среда навязывает женщине аборт как приемлемое, доступное, простое решение проблем или, более того, право», — заявили депутаты.
Как отмечает «Медиазона», штрафы для граждан составят от 5 до 10 тысяч рублей, для иностранцев размер штрафа будет вдвое больше, им также будет грозить выдворение из РФ. Должностные лица могут получить штраф на сумму от 25 до 50 тысяч, юридические лица — от 100 до 200 тысяч. Суды также смогут остановить работу предприятий на срок до 90 суток.
18 июля Минздрав внес два препарата для медикаментозного аборта в перечень лекарств, подлежащих особому контролю. Перечень находится на стадии согласования и пока не вступил в силу. Ранее также глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предложил ограничить продажу препаратов для медикаментозного прерывания беременности. Об этом он заявил по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия». Он пообещал, что препараты внесут в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, до конца года.