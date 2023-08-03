Мордовия первой из регионов России приняла закон о запрете «склонения» женщин к абортам

Депутаты Государственного собрания Мордовии приняли региональный закон о запрете «склонения» женщин к искусственному прерыванию беременности, сообщается на сайте республиканского парламента.

Под «склонением» к абортам понимается «понуждение» к этому «путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований». Склонением также признаются эти действия в отношении близких родственников беременной женщины.

При этом, согласно документу, «склонением» не является информирование врачом беременной женщины о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности.

«Пропаганда искусственного прерывания беременности и склонение к искусственному прерыванию беременности признаются в Республике Мордовии угрозами для семьи, отцовства, материнства и детства», — говорится в документе.