Матери с детьми пришлось покинуть Чечню из-за травли дочери-подростка за аниме-картинки с обнимающимися парнями и шантажа

Жительнице Грозного Еве Юсуповой (ее имя изменили из соображений безопасности) пришлось уехать с детьми из России после того, как силовики начали интересоваться семьей из-за аниме-картинок в телефоне 14-летней дочери и ее внешнего вида — короткой стрижки и пирсинга. Об этом сообщили в Кризисной группе СК SOS.

В конце 2022 года руководство школы проверило телефон старшей дочери Юсуповой и обнаружило у нее в галерее аниме-картинки, на которых обнимаются два парня. После этого мать девочки вызвали в школу, где духовник отчитал ее за подобные картинки и внешний вид подростка — короткую стрижку и пирсинг. Как отмечает СК SOS, претензии по поводу внешнего вида возникали и раньше, но не перерастали в конфликт.

После этого девочка ходила в школу только с кнопочным телефоном, но продолжала получать замечания со стороны духовника. У всех учеников регулярно проверяли телефоны.

В начале 2023 года кто-то опубликовал фото лица девочки-подростка в городских телеграм-каналах и написал, что она — атеистка и против власти, а ее внешний вид «позорит республику». На следующий день Юсупову вызвали в школу, где на встрече вновь присутствовал мулла. По итогу Ева вместе со старшей дочерью оказались в инспекции по делам несовершеннолетних одного из отделений МВД, сообщает СК SOS.

Там их развели по разным комнатам. Силовики проверили телефоны и угрожали составить протокол о неисполнении родительских обязанностей. Часть вопросов была посвящена финансовому положению семьи: есть ли квартира или другое имущество, у кого находятся в собственности, одни ли проживают.

Позже мать с дочерью отпустили, однако заявили, что