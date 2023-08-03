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Генпрокуратура признала «нежелательной» организацией Центр европейских исследований имени Вилфрида Мартенса

Генпрокуратура РФ признала «нежелательной» на территории России деятельность бельгийского Центра европейских исследований им. Вилфрида Мартенса (Martens Centre). Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Установлено, что с 2014 года под видом просветительской деятельности организуемые Центром мероприятия ориентированы исключительно на формирование негативного образа Российской Федерации, обоснование необходимости военно-политического и информационного противостояния с Россией, усиление санкционного давления с целью навредить экономическому развитию нашей страны», — говорится в пресс-релизе.

В Генпрокуратуре считают, что Центр пытается создать «негативное мнение о российских гражданах и событиях в России, кардинально отличающееся от реальных обстоятельств».

Martens Centre был создан в 2007 году в Брюсселе бывшим премьер-министром Бельгии Вильфридом Мартенсом.

Организация регулярно проводит мероприятия и конференции, посвященные европейской политике, экономике и войне в Украине.

Одно из главных мероприятий, которые организует Martens Centre — European Ideas Forum (EIF), на котором собираются лидеры ЕС, европейские политики, а также эксперты.

Кроме того, организации принадлежит сеть фондов по всей Европе.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
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