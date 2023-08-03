Банк России утвердил логотип и тарифы цифрового рубля

Совет директоров Банка России одобрил логотип цифрового рубля. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом Банка России», — отмечается в заявлении Центробанка.

Банк России также утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями. Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Отмечается, что каждый человек или компания также смогут бесплатно открыть один счет цифрового рубля на платформе ЦБ.

Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей).

«При этом тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, будет 0,2%, но не более 10 рублей», — отмечается на сайте Центробанка.

Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию.

Все тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года. До этого момента установлен льготный период, когда все операции с цифровыми рублями будут бесплатными.