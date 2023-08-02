На заседании в Верховном суде Сафронова не было — с конца января он отбывает наказание в ИК-7 недалеко от Красноярска. Не участвовал он в заседании и по видеосвязи «по причинам, которые в открытый части заседания не объяснялись», рассказали сторонники Сафронова.

Верховный суд оставил в силе приговор журналисту Ивану Сафронову, осужденному на 22 года по делу о госизмене (ст. 275 УК), сообщается в телеграм-канале в поддержку журналиста.

Сафронова этапировали в ИК-7 в Красноярском крае в конце февраля. В сентябре Мосгорсуд приговорил его к 22 годам лишения свободы по делу о госизмене, а также назначил штраф 500 тысяч рублей и ограничение свободы на два года. Тройка судей под председательством Дмитрия Гордеева огласила решение без мотивировочной части из-за «секретности» дела и сообщила только о назначенном наказании.

По версии силовиков, Сафронов якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. При этом согласно обвинительному заключению, с которым ознакомился «Проект», обвинение так и не нашло орудие преступления, не обнаружило свидетелей и не установило мотив, а вся якобы «секретная» информация находится в открытых источниках.

В конце июня стало известно, что Сафронов провел половину июня в ШИЗО