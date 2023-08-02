Следствие засекретило дело Игоря Стрелкова о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности

Следствие засекретило уголовное дело бывшего «министра обороны» самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом сообщают его адвокаты Гаджи Алиев и Александр Молохов.

Молохов отметил в разговоре с РБК, что это единственное, что можно сообщить.

«Статья 283 УК (разглашение государственной тайны) — дело серьезное», — сказал он. От дальнейших комментариев по делу адвокат отказался, сославшись на данную им подписку о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Во время заседания в Мещанском суде Москвы 21 июля следователь ФСБ рассказал, что дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч.2 ст. 280 УК) возбудили 18 июля.

Адвокат Молохов уточнил, что поводом стали два поста в телеграм-канале от 25 мая, в которых говорилось о подготовке к сдаче Крыма и о том, что семьям мобилизованных солдат 105 и 107 десантных полков не платят.

Стрелкова отправили в СИЗО, хотя он просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.