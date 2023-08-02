Потерпевшего по делу о пытках заключенных в ИК-15 перевели в колонию, где работают надзиратели, против которых он давал показания

В Иркутской области потерпевшего по делу о массовых пытках в исправительной колонии №15 Евгения Юрченко перевели в единое помещение камерного типа ангарской колонии №2, где работают надзиратели, против которых он давал показания. Об этом «Тайге» рассказал его представитель Петр Курьянов.

Начальником единого помещения камерного типа там работает капитан Александр Парыгин. Юрченко неоднократно заявлял, что он его избивал.

«Возможно, такой перевод к Парыгину — это начало расправы над Юрченко, и есть вполне серьезные основания так заявлять», — сказал Курьянов.

В апреле 2020 году в ангарской ИК-15, где содержался Юрченко, произошел бунт заключенных. После этого многих из них распределили из ИК-15 по СИЗО Иркутской области. В том числе СИЗО-1 в Иркутске и СИЗО-6 в Ангарске. В последнее учреждение отправили и Юрченко, который позже сообщил «Новой газете» о многочисленных избиениях и изнасилованиях в изоляторе.

В январе 2022-го Юрченко вновь перевели в СИЗО-6. Следователь Александр Корнев мотивировал перевод заключенного необходимостью провести в отношении него следственные действия по «пыточному делу», в котором Юрченко стал первым потерпевшим.

В феврале 2021-го Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с пытками заключенных в иркутской области, тогда же нескольких сотрудников СИЗО-6 отстранили от работы.