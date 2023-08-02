Добровольцам из теробороны Белгородской и Курской областей выдали оружие

В Белгородской области бойцам территориальной самообороны выдали оружие. Об этом пишет «РИА Новости».

Обновлено в 15:04 мск Добровольцам территориальной обороны из Курской области тоже выдали оружие, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Глава Курской области рассказал, что вопрос обеспечения добровольцев оружием пытались решить на протяжении нескольких месяцев. «Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения. Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц», — написал Старовойт.

Всего в состав теробороны региона входят восемь батальонов, состоящие из 2092 человек. В каждом батальоне примерно по 360 человек. «На полигоне каждому были вручены цифровые радиостанции, квадрокоптеры, антидроновые ружья и ключи от новых автомобилей УАЗ пикап», — пишет информагентство.

«РИА Новости» утверждает, что губернатор Вячеслав Гладков вручил стрелковое оружие бойцам, прошедшим огневую и психологическую подготовку. Также в будущем они должны будут участвовать в учебных стрельбах вместе с Росгвардией и Минобороны. «Сейчас находится в рассмотрении Государственной думы закон, который позволит решить вопрос с обеспечением оружием самообороны на другом уровне. Будет нам проще», — сказал Гладков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выдача оружия происходит «в строгом соответствии с законодательством и в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе». Также он сказал, что у Кремля нет опасений, что оружие может попасть «не в те руки».