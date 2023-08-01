В Самарской области суд отправил 15-летнего подростка под домашний арест по подозрению в подготовке к поджогу школы

Сотрудники Следственного комитета в Самарской области задержали 15-летнего подростка по подозрению в подготовке к поджогу школы (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, у школьника после просмотра видео о неназванных основоположниках террористической организации в интернете «появился умысел» поджечь школу, после этого он «стал изготавливать самодельное оружие и приобрел зажигательную смесь». Однако, утверждает СК, его деятельность пресекли сотрудник ФСБ.

Суд в Самарской области по ходатайству следователя отправил школьника под домашний арест. Ведутся следственные действия.