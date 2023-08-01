Суд приговорил бывших соратников Тесака к срокам от 8 до 15 лет колонии по делу об убийствах мигрантов

Сергиево-Посадский городской суд приговорил бывших шестерых соратников Максима Марцинкевича (Тесака) к срокам от 8 до 15 лет колонии общего режима по делу о нескольких убийствах мигрантов, совершенных в 2003 году. Об этом пишет ТАСС.

«Суд постановил назначить Семену Токмакову 13 лет лишения свободы, Андрею Кайлю — 15, Алексею Гудилину — 13, Павлу Хрулеву — 13, Максиму Хотулеву — 10, Александру Лысенкову — 8 лет лишения свободы», — заявили в суде.

Следственный комитет ранее утверждал, что они действовали в составе группы лиц, с особой жестокостью и по мотивам национальной ненависти (пункты «а», «д», «ж», «л» части 2 статьи 105 УК). 10 июля суд присяжных признал всех шестерых виновными.

Токмакова и Кайля признали виновными в двух эпизодах убийств, остальных — в одном. Кроме того, коллегия присяжных решила, что что Лысенков и Хотулев заслуживают снисхождения.

Также обвинение в убийствах предъявили Марцинкевичу, которого осенью 2020 года нашли мертвым в камере СИЗО в Челябинской области.