Raiffeisen Bank передвинул вывод российской «дочки» из группы на конец 2023 года

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) решил перенести на конец 2023 года вывод российской «дочки» из состава группы компаний. Об этом заявил CEO группы Йоханн Штробль, его слова приводит «Интерфакс».

«На нашем прошлом звонке мы указывали 30 сентября как наиболее раннюю дату spin-off (выделения в отдельный бизнес — Прим.ред.), и на сегодняшний день это представляется маловероятным», — заявил Шробль на конференц-звонке с аналитиками.

По его словам, группа продолжит работать над этим вариантом. Теперь банк рассматривает конец декабря как новую дату потенциального spin-off.

Также RBI по-прежнему рассматривает возможность продажи активов в России, отметил Штробль. По его словам, неформальное изучение ситуации показывает, что группа больше продвинулась в вопросе продажи, чем в части spin-off.