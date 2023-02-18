Минфин США проверяет австрийский Raiffeisen Bank из-за работы в России, Украине и Сирии

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США начало проверку австрийского банка «Райффайзен» (Raiffeisen Bank). Об этом пишет Reuters.
В банке рассказали, что в январе получили запрос от OFAC с просьбой «прояснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, осуществляемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной».
OFAC также запросил подробную информацию о деятельности банка в России, частично оккупированном Донбассе, Украине и Сирии. В частности, проверяющий орган попросил предоставить данные о транзакциях и деятельности некоторых клиентов, рассказал источник Reuters.
Ведомство запросило ответ к февралю, но юристы «Райффайзен» договорились о продлении срока. По данным собеседника агентства, банк отправит информацию тремя траншами в начале апреля, мая и июня.
В банке рассказали журналистам, что сотрудничают с OFAC и понимают, что их запрос не был вызван конкретной сделкой. Также представитель «Райффайзен» сказал, что заданные вопросы носили «общий характер».
Ранее австрийский «Райффайзен» не подвергался санкциям, но, по словам источников Reuters, европейские финансовые регуляторы обеспекоены проверкой Минфина США. Они переживают, что она может привести к санкциям против банка.
«"Райффайзен" глубоко интегрирован в российскую финансовую систему и является одним из двух иностранных банков в списке 13 "системно значимых кредитных организаций", составленном российским центральным банком», — отмечает агентство.
Он является вторым по величине кредитором Австрии и поддерживает большую часть экономики этой страны, а также ведет обширную деятельность в Восточной Европе.