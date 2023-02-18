Минфин США проверяет австрийский Raiffeisen Bank из-за работы в России, Украине и Сирии

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США начало проверку австрийского банка «Райффайзен» (Raiffeisen Bank). Об этом пишет Reuters.

В банке рассказали, что в январе получили запрос от OFAC с просьбой «прояснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, осуществляемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной».

OFAC также запросил подробную информацию о деятельности банка в России, частично оккупированном Донбассе, Украине и Сирии. В частности, проверяющий орган попросил предоставить данные о транзакциях и деятельности некоторых клиентов, рассказал источник Reuters.

Ведомство запросило ответ к февралю, но юристы «Райффайзен» договорились о продлении срока. По данным собеседника агентства, банк отправит информацию тремя траншами в начале апреля, мая и июня.

В банке рассказали журналистам, что сотрудничают с OFAC и понимают, что их запрос не был вызван конкретной сделкой. Также представитель «Райффайзен» сказал, что заданные вопросы носили «общий характер».