Два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Польши.

Это произошло в ходе военных учений, о которых ранее Минск предупреждал Варшаву. В польский МИД срочно вызвали поверенного в делах Беларуси в Польше.

«МИД Польши выразил решительный протест и призвал белорусскую сторону незамедлительно дать подробные разъяснения по поводу инцидента. Польская сторона подчеркнула, что данный инцидент рассматривается как очередной элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе. Польша ожидает, что Беларусь воздержится от подобного рода действий», — говорится в сообщении польского МИД.

Беларусь отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Польши. В заявлении министерства обороны страны говорится, что обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО «являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы».

«Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле „одна бабка сказала“ и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было», — сообщило Минобороны Беларуси.