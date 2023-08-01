Два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Польши.
Это произошло в ходе военных учений, о которых ранее Минск предупреждал Варшаву. В польский МИД срочно вызвали поверенного в делах Беларуси в Польше.
«МИД Польши выразил решительный протест и призвал белорусскую сторону незамедлительно дать подробные разъяснения по поводу инцидента. Польская сторона подчеркнула, что данный инцидент рассматривается как очередной элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе. Польша ожидает, что Беларусь воздержится от подобного рода действий», — говорится в сообщении польского МИД.
Беларусь отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Польши. В заявлении министерства обороны страны говорится, что обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО «являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы».
«Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле „одна бабка сказала“ и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было», — сообщило Минобороны Беларуси.
Независимые исследователи установили, что белорусские вертолеты залетели приблизительно на три километра вглубь территории Польши, а затем вернулись в Беларусь.
В связи со случившимся министр обороны Польши Мариуш Блащак
распорядился увеличить количество военнослужащих на границе, а также задействовать дополнительные силы и средства, включая боевые вертолеты, пишет польское радио Bialystok. НАТО проинформировали об инциденте.
В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более сотни наемников ЧВК «Вагнер», дислоцированных в Беларуси, выдвинулись в сторону границы с республикой.
По его словам, наемники направились в сторону Сувалкского коридора — сухопутной территории между Беларусью и Калининградской областью у границы с Польшей, откуда они под видом пограничников будут помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Он не исключил, что наемники, выдавая себя за мигрантов, сами попытаются нелегально пересечь границу.