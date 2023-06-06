Суд приговорил к 15 годам колонии крымского художника Богдану Зизу, облившего мэрию Евпатории синей и желтой красками

Накануне прокурор потребовал приговорить Зизу к 18 годам колонии строгого режима. Во время выступления с последним словом Зиза объявил голодовку. Он сказал, что не будет принимать пищу с 10 июня, а также выступил против принудительного кормления.

Художника обвиняли по статьям о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК), вандализме (ч. 2 ст. 214 УК) и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Зизу задержали в Евпатории 16 мая 2022 года. В ночь на 16 мая художник облил дверь администрации города желтой и синей краской, а затем бросил в дверь коктейль Молотова, но он потух. Свою акцию Зиза назвал антивоенной и снимал ее на видео.

В тот же день канал «Крым 24» опубликовал видео с извинениями Зизы. В ролике он признает вину и говорит, что повредил двери из-за «несогласия с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией на территории Украины».

Позднее Зиза рассказал, что всего было пять видео с извинениями: когда силовикам не нравились отснятые кадры, они били его, говорил он. Летом художника внесли в список террористов и экстремистов.