Обвинение запросило 18 лет колонии для крымского художника Богдана Зизы, облившего мэрию Евпатории синей и желтой красками

Прокурор во время заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону запросил 18 лет колонии строгого режима крымскому художнику-акционисту Богдану Зизе по делу о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК) и вандализме (ч. 2 ст. 214 УК). Об этом сообщает «Грати».

Художника также обвиняют в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Во время выступления с последним словом Зиза объявил голодовку. Он сказал, что не будет принимать пищу с 10 июня, а также выступил против принудительного кормления.

«Объявляю голодовку, требованием которой [является] лишение меня гражданства РФ, а также освобождение всех украинцев политических узников из российского заключения и передача их украинский стороне», — заявил Зиза.