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Обвинение запросило 18 лет колонии для крымского художника Богдана Зизы, облившего мэрию Евпатории синей и желтой красками

Художник объявил голодовку

Прокурор во время заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону запросил 18 лет колонии строгого режима крымскому художнику-акционисту Богдану Зизе по делу о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК) и вандализме (ч. 2 ст. 214 УК). Об этом сообщает «Грати».

Художника также обвиняют в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Во время выступления с последним словом Зиза объявил голодовку. Он сказал, что не будет принимать пищу с 10 июня, а также выступил против принудительного кормления.

«Объявляю голодовку, требованием которой [является] лишение меня гражданства РФ, а также освобождение всех украинцев политических узников из российского заключения и передача их украинский стороне», — заявил Зиза.

В ночь на 16 мая художник облил дверь администрации города желтой и синей краской, а затем бросил в дверь коктейль Молотова, но он потух. В тот же день канал «Крым 24» опубликовал видео с извинениями Богдана Зизы. В ролике он признает вину и говорит, что повредил двери из-за «несогласия с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией на территории Украины».

Позднее Зиза рассказал, что всего было пять видео с извинениями. Первое, по его словам, попало на телевидение, второе было прикреплено к материалами дела, еще несколько забраковали. Когда силовикам не нравились отснятые кадры, они били Зизу.

Летом Богдана Зизу внесли в список террористов и экстремистов.

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Прокурор во время заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону запросил 18 лет колонии строгого режима крымскому художнику-акционисту Богдану Зизе по делу о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК) и вандализме (ч. 2 ст. 214 УК). Об этом сообщает «Грати».

Художника также обвиняют в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Во время выступления с последним словом Зиза объявил голодовку. Он сказал, что не будет принимать пищу с 10 июня, а также выступил против принудительного кормления.

«Объявляю голодовку, требованием которой [является] лишение меня гражданства РФ, а также освобождение всех украинцев политических узников из российского заключения и передача их украинский стороне», — заявил Зиза.

В ночь на 16 мая художник облил дверь администрации города желтой и синей краской, а затем бросил в дверь коктейль Молотова, но он потух. В тот же день канал «Крым 24» опубликовал видео с извинениями Богдана Зизы. В ролике он признает вину и говорит, что повредил двери из-за «несогласия с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией на территории Украины».

Позднее Зиза рассказал, что всего было пять видео с извинениями. Первое, по его словам, попало на телевидение, второе было прикреплено к материалами дела, еще несколько забраковали. Когда силовикам не нравились отснятые кадры, они били Зизу.

Летом Богдана Зизу внесли в список террористов и экстремистов.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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