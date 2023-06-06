«Медуза» и «Важные истории»: в 2023 году провластный Институт развития интернета потратит на патриотический контент 20 млрд рублей

Как сообщили журналисты, несмотря на получение «колоссальных» ресурсов от государства, собственные гранты ИРИ дает в партнерстве с государственными и частными компаниями — например, с просветительским обществом «Знание» или «Национальной медиа группой».

Свыше 17 миллиардов из этой суммы уйдет на производство «государственного контента», посвященного «гражданской идентичности» и «духовно-нравственным ценностям», уточняют издания. По данным «Медузы» и «Важных историй», еще 26 миллиардов рублей запланировано на 2024-й и 2025-й года. В 2022 году расходы ведомства составили всего 15 миллиардов рублей.

В 2023 году провластный Институт развития интернета (ИРИ) получил из федерального бюджета 20 миллиардов рублей на производство патриотического контента для граждан России, сообщается в совместном расследовании «Медузы» и «Важных историй».

По данным журналистов, среди тех, кто получает гранты от ИРИ — патриотические исполнители и блогеры, военкоры, деятели искусства и культуры, а также провластные СМИ и телеграм-каналы. Также ИРИ спонсирует российский кинематограф и сотрудничает с такими онлайн-кинотеатрами, как Premier — выступает заказчиком фильмов и сериалов на патриотическую или социальную тематику. Как сообщили журналисты, сейчас в ИРИ интересуются проектами, связанными с продвижением будущего России в «позитивном ключе».

«После начала войны бабло на креатив у частных компаний закончилось, но у ИРИ денег стало только больше. Теперь за баблом к ним идут все — и запутинцы, и те, кто год назад ставил белых голубей на аватарку, а потом понял, что жить на что-то надо», — рассказал продюсер, работавший с ИРИ.

Также «продвигать» патриотический контент помогает компания «Яндекс». Весной 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому сайты должны отдавать 5% трафика под социальную рекламу. Оператором квоты назначили ИРИ.

«Мы знали, что ИРИ будут фигачить все что захотят и что 5% трафика, которые мы дадим им под соцрекламу, очень быстро превратятся в показ пропагандистских роликов», — рассказал журналистам бывший сотрудник «Яндекса».

Институт развития интернета открылся в 2015 году для «налаживания диалога с властью между всеми участниками экосистемы интернета». В 2021 году руководителем организации стал проправительственный медиаменеджер и участник разгона «Ленты.ру» Алексей Гореславский.