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ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить Навальному 40 тысяч евро из-за отказа расследовать его отравление

Европейский суд по правам человека постановил, что правительство России должно выплатить политику Алексею Навальному, находящемуся в заключении, компенсацию в размере 40 тысяч евро из-за отказа расследовать его отравление, сообщается на сайте ЕСПЧ.

Суд постановил, что Россия нарушила права политика, а именно статью 2 Конвенции о правах человека, охраняющую право на жизнь.

4 июня, в день рождения Алексея Навального, граждане России по всему миру выходили на центральные улицы своих городов в знак поддержки оппозиционера. Акции прошли как минимум в 120 городах. По данным ОВД-Инфо, в России задержали как минимум 109 человек.

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Европейский суд по правам человека постановил, что правительство России должно выплатить политику Алексею Навальному, находящемуся в заключении, компенсацию в размере 40 тысяч евро из-за отказа расследовать его отравление, сообщается на сайте ЕСПЧ.

Суд постановил, что Россия нарушила права политика, а именно статью 2 Конвенции о правах человека, охраняющую право на жизнь.

4 июня, в день рождения Алексея Навального, граждане России по всему миру выходили на центральные улицы своих городов в знак поддержки оппозиционера. Акции прошли как минимум в 120 городах. По данным ОВД-Инфо, в России задержали как минимум 109 человек.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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