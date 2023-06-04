Сегодня Навальный встретил день рождения в ШИЗО

Сегодня, 4 июня, политику Алексею Навальному исполнилось 47 лет. Свой день рождения он встретил в ШИЗО колонии строгого режима во Владимирской области. В течение дня россияне по всему миру выходят на центральные улицы своих городов в знак поддержки оппозиционера. Ожидается, что акции пройдут как минимум в 120 городах, среди которых Женева, Прага, Тель-Авив, Париж, Буэнос-Айрес, Сидней, Токио, Хельсинки, Торонто, Мехико, Стокгольм и другие.
Соратники Навального также призвали жителей России выбрать любой подходящий им способ протеста.
По данным ОВД-Инфо, на 16:05 мск в России задержано более 45 человек.
Российские города
В первую очередь появились новости о задержании двух человек в Хабаровске — Зигмунда Худякова и Татьяны Лукьяновой. Худякова при этом задержали прямо при выходе из дома. Позже обоих отпустили из отдела полиции без составления протокола.
Как передавало издание RusNews, полиция проверяла документы у других участников акции в Хабаровске и выдавала им предостережения о «недопустимости нарушения закона».
В Красноярске, как передает «ОВД-Инфо», полицейские задержали Артура Садыкова, написавшего на асфальте мелом «Свободу политзаключенным». К 13:53 по мск его отпустили из отдела полиции с обязательством о явке на следующей неделе. Как сообщает адвокат Мария Терехова, мужчине вменяют статьи об уничтожении или повреждении чужого имущества и о нарушении правил благоустройства городов.
Кроме того, сообщают о задержании в Барнауле Филиппа Кравчука, проводившего пикет с плакатом в поддержку Навального, и Ольги Меркуловой, которая гуляла с воздушным шариком. Они находятся в Железнодорожном отделе полиции Барнаула. UPD (13:52 мск): Меркулову отпустили без протокола.
В Елабуге (Татарстан) полицейские задержали из-за акции в поддержку Навального и уже отпустили Дмитрия Тетерина.
Одиночные пикеты проходят в центре Новосибирска. Люди вышли с плакатами «Лёха, выходи» и «С днем рождения, Алексей».
Фото: «Сибирьмедиа»
В поселке Безенчук Самарской области полицейские задержали Сергея Быкова, стоявшего с плакатом «День рождения политзаключенного Алексея Навального». Он сообщил правозащитникам, что его доставили в отделение полиции. По словам полицейских, они просто хотят проверить его личность.
В Пермском крае местная жительница встала в одиночный пикет с плакатом «Дайте Лёхе кенгуру!». К ней подошли полицейские. Недавно Навальный рассказывал, что сотрудники колонии не разрешили ему завести в камере кенгуру.
«Команда Навального» также сообщила о пикетах в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Йошкар-Оле, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Омске, Саратове.
Фото: «Команда Навального»
В городах Великие Луки (Псковская область), Стрельна (Санкт-Петербург), Новосибирск, Москва появились надписи с поздравлениями Навального с днем рождения.
Фото: «Команда Навального»
В Иркутске расклеили листовки в честь дня рождения Навального. Рисунки с надписью «С днем рождения, Алексей. Держись!» появились на фонарных столбах в микрорайоне Академгородок.
На Красной площади в Москве задержали человека с плакатом «Свободу и кенгуру, Путин — паук», сообщает «ОВД-Инфо». Ивана Путятина доставляют в отделение полиции «Китай-город».
По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», в автозак увели мужчину, который раскидал листовки на Пушкинской площади. Задержали также мужчину, вышедшего к московскому театру мюзикла с плакатом «Свободу Навальному».
Там же задержали Екатерину Лубяную, которая вышла с воздушным шариком. Ее планируют доставить в отдел полиции по Тверскому району.
В нынешних российских реалиях открытая поддержка Навального и его структур может грозить людям серьезными последствиями. Юристы рассказали «Новой газете Европа», что они советуют тем, кто все-таки решит присоединиться к акциям.
Перед участием в акции юристы «ОВД-Инфо» советуют оценить свои риски — особенно тем, кого уже привлекали к ответственности. Также важно обратить внимание на содержание плакатов и баннеров (есть ли экстремистская символика, какие лозунги и т.д.).
«В любом случае "ОВД-Инфо" планирует помогать задержанным, предоставляя правовую помощь», — сказала юристка Ева Левенберг.
Акции по всему миру
В поддержку политика уже вышли жители Австралии, Японии, Грузии. В Тбилиси митинг проходит у секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. «Свободу политзаключенным, свободу Навальному», — требуют собравшиеся.
Тбилиси. Фото: «Новая газета Европа»
В Батуми около 30 человек присоединились к поздравлениям Навального, передает Sota.
Акция в поддержку Алексея Навального прошла в столице Сербии — Белграде. Как сообщает корреспондент «Новой-Европа», на митинг возле площади Республики собрались около ста человек.
Белград. Фото: «Новая газета Европа»
Белград. Фото: «Новая газета Европа»
Митинг прошел в Вильнюсе, передает SOTA. На нем выступил, в частности, экс-глава ФБК и юрист организации Иван Жданов.
На акцию вскоре пришел мужчина с плакатом «Навальнисты — латентные рашисты». Его увела местная полиция, пишет издание.
Как пишет Deutsche Welle, акция в поддержку политика прошла в Берлине у Бранденбургских ворот. По данным издания, на нее пришло порядка 120 человек.
Берлин. Фото: Deutsche Welle
Протестующие также собрались в Амстердаме, передает «Дождь».
Акция проходит в столице Бельгии — Брюсселе.
Как сообщает «Команда Навального» акции также состоялись в Турции, Франции, Южной Корее, Австралии, Черногории, Испании, Таиланде и Армении.
Политик Илья Яшин поздравил Алексея Навального с днем рождения из колонии. Сам отбывает 8,5 года колонии общего режима по делу о распространении «фейков» про российских военных. Поводом для уголовного дела стал стрим политика, где он рассказывал об убийствах в Буче.
«Не знаю, когда ты сможешь это прочитать и прочитаешь ли вообще. Но хочу сказать, что ты кремень и я горжусь нашей дружбой. Каждый раз, когда в тюрьме ко мне подкрадывается уныние, я вспоминаю, как ты держишься в своих пыточных условиях и какую волю проявляешь. И тогда я мысленно встаю с тобой плечо к плечу, а от уныния не остается и следа. Твердо верю: мы победим», — передал Яшин.
Фото: Илья Варламов
Сам Навальный написал пост по случаю своего дня рождения. Он передал «самое большое спасибо и самый большой привет» политзаключенным России, Беларуси и других стран.
— Достижения мои невелики, и лучше всех их суммировал на днях психолог нашей колонии. По процедуре перед водворением в ШИЗО тебя смотрят медработник (выдержишь ли) и психолог (не повесишься ли). Ну вот психолог после нашей встречи и сказал: мы вас в 16-й раз в ШИЗО сажаем, а вы все шутите, и настроение у вас гораздо лучше, чем у членов комиссии. Это действительно так, но по утрам в день рождения надо быть честным с собой, и я задал себе вопрос: у меня правда хорошее настроение или я таким его делаю?
Мой ответ: правда. Что тут скрывать, ну понятно, я хотел бы сейчас не проснуться в этой конуре, а завтракать с семьей, получать поцелуи в щеку от детей, разворачивать подарки и говорить: вау, это именно то, о чем я мечтал. Но жизнь устроена так, что общественный прогресс и лучшее будущее достигаются, только если некоторое количество людей готовы платить за свое право иметь убеждения. Чем больше таких людей, тем меньше плата каждого. И обязательно наступит такой день, когда говорить правду и отстаивать справедливость станет в России чем-то обычным и совсем не опасным.
Ну а пока этот день не настал, в своей ситуации я вижу не тяжкую ношу и не ярмо, а просто работу, которую надо делать. В любой работе есть неприятная часть, верно? Вот и у меня сейчас неприятная часть моей любимой работы. Мой план на предыдущий год был в том, чтобы не озвереть, не озлобиться и не потерять непринужденность поведения — с этого начинается поражение. И если у меня что-то получилось, то только благодаря вашей поддержке.
Сегодня, 4 июня, политику Алексею Навальному исполнилось 47 лет. Свой день рождения он встретил в ШИЗО колонии строгого режима во Владимирской области. В течение дня россияне по всему миру выходят на центральные улицы своих городов в знак поддержки оппозиционера. Ожидается, что акции пройдут как минимум в 120 городах, среди которых Женева, Прага, Тель-Авив, Париж, Буэнос-Айрес, Сидней, Токио, Хельсинки, Торонто, Мехико, Стокгольм и другие.
Соратники Навального также призвали жителей России выбрать любой подходящий им способ протеста.
По данным ОВД-Инфо, на 16:05 мск в России задержано более 45 человек.
Российские города
В первую очередь появились новости о задержании двух человек в Хабаровске — Зигмунда Худякова и Татьяны Лукьяновой. Худякова при этом задержали прямо при выходе из дома. Позже обоих отпустили из отдела полиции без составления протокола.
Как передавало издание RusNews, полиция проверяла документы у других участников акции в Хабаровске и выдавала им предостережения о «недопустимости нарушения закона».
В Красноярске, как передает «ОВД-Инфо», полицейские задержали Артура Садыкова, написавшего на асфальте мелом «Свободу политзаключенным». К 13:53 по мск его отпустили из отдела полиции с обязательством о явке на следующей неделе. Как сообщает адвокат Мария Терехова, мужчине вменяют статьи об уничтожении или повреждении чужого имущества и о нарушении правил благоустройства городов.
Кроме того, сообщают о задержании в Барнауле Филиппа Кравчука, проводившего пикет с плакатом в поддержку Навального, и Ольги Меркуловой, которая гуляла с воздушным шариком. Они находятся в Железнодорожном отделе полиции Барнаула. UPD (13:52 мск): Меркулову отпустили без протокола.
В Елабуге (Татарстан) полицейские задержали из-за акции в поддержку Навального и уже отпустили Дмитрия Тетерина.
Одиночные пикеты проходят в центре Новосибирска. Люди вышли с плакатами «Лёха, выходи» и «С днем рождения, Алексей».
Фото: «Сибирьмедиа»
В поселке Безенчук Самарской области полицейские задержали Сергея Быкова, стоявшего с плакатом «День рождения политзаключенного Алексея Навального». Он сообщил правозащитникам, что его доставили в отделение полиции. По словам полицейских, они просто хотят проверить его личность.
В Пермском крае местная жительница встала в одиночный пикет с плакатом «Дайте Лёхе кенгуру!». К ней подошли полицейские. Недавно Навальный рассказывал, что сотрудники колонии не разрешили ему завести в камере кенгуру.
«Команда Навального» также сообщила о пикетах в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Йошкар-Оле, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Омске, Саратове.
Фото: «Команда Навального»
В городах Великие Луки (Псковская область), Стрельна (Санкт-Петербург), Новосибирск, Москва появились надписи с поздравлениями Навального с днем рождения.
Фото: «Команда Навального»
В Иркутске расклеили листовки в честь дня рождения Навального. Рисунки с надписью «С днем рождения, Алексей. Держись!» появились на фонарных столбах в микрорайоне Академгородок.
На Красной площади в Москве задержали человека с плакатом «Свободу и кенгуру, Путин — паук», сообщает «ОВД-Инфо». Ивана Путятина доставляют в отделение полиции «Китай-город».
По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», в автозак увели мужчину, который раскидал листовки на Пушкинской площади. Задержали также мужчину, вышедшего к московскому театру мюзикла с плакатом «Свободу Навальному».
Там же задержали Екатерину Лубяную, которая вышла с воздушным шариком. Ее планируют доставить в отдел полиции по Тверскому району.
В нынешних российских реалиях открытая поддержка Навального и его структур может грозить людям серьезными последствиями. Юристы рассказали «Новой газете Европа», что они советуют тем, кто все-таки решит присоединиться к акциям.
Перед участием в акции юристы «ОВД-Инфо» советуют оценить свои риски — особенно тем, кого уже привлекали к ответственности. Также важно обратить внимание на содержание плакатов и баннеров (есть ли экстремистская символика, какие лозунги и т.д.).
«В любом случае "ОВД-Инфо" планирует помогать задержанным, предоставляя правовую помощь», — сказала юристка Ева Левенберг.
Акции по всему миру
В поддержку политика уже вышли жители Австралии, Японии, Грузии. В Тбилиси митинг проходит у секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. «Свободу политзаключенным, свободу Навальному», — требуют собравшиеся.
Тбилиси. Фото: «Новая газета Европа»
В Батуми около 30 человек присоединились к поздравлениям Навального, передает Sota.
Акция в поддержку Алексея Навального прошла в столице Сербии — Белграде. Как сообщает корреспондент «Новой-Европа», на митинг возле площади Республики собрались около ста человек.
Белград. Фото: «Новая газета Европа»
Белград. Фото: «Новая газета Европа»
Митинг прошел в Вильнюсе, передает SOTA. На нем выступил, в частности, экс-глава ФБК и юрист организации Иван Жданов.
На акцию вскоре пришел мужчина с плакатом «Навальнисты — латентные рашисты». Его увела местная полиция, пишет издание.
Как пишет Deutsche Welle, акция в поддержку политика прошла в Берлине у Бранденбургских ворот. По данным издания, на нее пришло порядка 120 человек.
Берлин. Фото: Deutsche Welle
Протестующие также собрались в Амстердаме, передает «Дождь».
Акция проходит в столице Бельгии — Брюсселе.
Как сообщает «Команда Навального» акции также состоялись в Турции, Франции, Южной Корее, Австралии, Черногории, Испании, Таиланде и Армении.
Политик Илья Яшин поздравил Алексея Навального с днем рождения из колонии. Сам отбывает 8,5 года колонии общего режима по делу о распространении «фейков» про российских военных. Поводом для уголовного дела стал стрим политика, где он рассказывал об убийствах в Буче.
«Не знаю, когда ты сможешь это прочитать и прочитаешь ли вообще. Но хочу сказать, что ты кремень и я горжусь нашей дружбой. Каждый раз, когда в тюрьме ко мне подкрадывается уныние, я вспоминаю, как ты держишься в своих пыточных условиях и какую волю проявляешь. И тогда я мысленно встаю с тобой плечо к плечу, а от уныния не остается и следа. Твердо верю: мы победим», — передал Яшин.
Фото: Илья Варламов
Сам Навальный написал пост по случаю своего дня рождения. Он передал «самое большое спасибо и самый большой привет» политзаключенным России, Беларуси и других стран.
— Достижения мои невелики, и лучше всех их суммировал на днях психолог нашей колонии. По процедуре перед водворением в ШИЗО тебя смотрят медработник (выдержишь ли) и психолог (не повесишься ли). Ну вот психолог после нашей встречи и сказал: мы вас в 16-й раз в ШИЗО сажаем, а вы все шутите, и настроение у вас гораздо лучше, чем у членов комиссии. Это действительно так, но по утрам в день рождения надо быть честным с собой, и я задал себе вопрос: у меня правда хорошее настроение или я таким его делаю?
Мой ответ: правда. Что тут скрывать, ну понятно, я хотел бы сейчас не проснуться в этой конуре, а завтракать с семьей, получать поцелуи в щеку от детей, разворачивать подарки и говорить: вау, это именно то, о чем я мечтал. Но жизнь устроена так, что общественный прогресс и лучшее будущее достигаются, только если некоторое количество людей готовы платить за свое право иметь убеждения. Чем больше таких людей, тем меньше плата каждого. И обязательно наступит такой день, когда говорить правду и отстаивать справедливость станет в России чем-то обычным и совсем не опасным.
Ну а пока этот день не настал, в своей ситуации я вижу не тяжкую ношу и не ярмо, а просто работу, которую надо делать. В любой работе есть неприятная часть, верно? Вот и у меня сейчас неприятная часть моей любимой работы. Мой план на предыдущий год был в том, чтобы не озвереть, не озлобиться и не потерять непринужденность поведения — с этого начинается поражение. И если у меня что-то получилось, то только благодаря вашей поддержке.