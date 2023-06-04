Сегодня Навальный встретил день рождения в ШИЗО

Сегодня, 4 июня, политику Алексею Навальному исполнилось 47 лет. Свой день рождения он встретил в ШИЗО колонии строгого режима во Владимирской области. В течение дня россияне по всему миру выходят на центральные улицы своих городов в знак поддержки оппозиционера. Ожидается, что акции пройдут как минимум в 120 городах, среди которых Женева, Прага, Тель-Авив, Париж, Буэнос-Айрес, Сидней, Токио, Хельсинки, Торонто, Мехико, Стокгольм и другие. Соратники Навального также призвали жителей России выбрать любой подходящий им способ протеста. По данным ОВД-Инфо, на 16:05 мск в России задержано более 45 человек.

Российские города

В первую очередь появились новости о задержании двух человек в Хабаровске — Зигмунда Худякова и Татьяны Лукьяновой. Худякова при этом задержали прямо при выходе из дома. Позже обоих отпустили из отдела полиции без составления протокола. Как передавало издание RusNews, полиция проверяла документы у других участников акции в Хабаровске и выдавала им предостережения о «недопустимости нарушения закона».

В Красноярске, как передает «ОВД-Инфо», полицейские задержали Артура Садыкова, написавшего на асфальте мелом «Свободу политзаключенным». К 13:53 по мск его отпустили из отдела полиции с обязательством о явке на следующей неделе. Как сообщает адвокат Мария Терехова, мужчине вменяют статьи об уничтожении или повреждении чужого имущества и о нарушении правил благоустройства городов. Кроме того, сообщают о задержании в Барнауле Филиппа Кравчука, проводившего пикет с плакатом в поддержку Навального, и Ольги Меркуловой, которая гуляла с воздушным шариком. Они находятся в Железнодорожном отделе полиции Барнаула. UPD (13:52 мск): Меркулову отпустили без протокола. В Елабуге (Татарстан) полицейские задержали из-за акции в поддержку Навального и уже отпустили Дмитрия Тетерина. Одиночные пикеты проходят в центре Новосибирска. Люди вышли с плакатами «Лёха, выходи» и «С днем рождения, Алексей».

Фото: «Сибирьмедиа»

В поселке Безенчук Самарской области полицейские задержали Сергея Быкова, стоявшего с плакатом «День рождения политзаключенного Алексея Навального». Он сообщил правозащитникам, что его доставили в отделение полиции. По словам полицейских, они просто хотят проверить его личность. В Пермском крае местная жительница встала в одиночный пикет с плакатом «Дайте Лёхе кенгуру!». К ней подошли полицейские. Недавно Навальный рассказывал, что сотрудники колонии не разрешили ему завести в камере кенгуру.

«Команда Навального» также сообщила о пикетах в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Йошкар-Оле, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Омске, Саратове.

Фото: «Команда Навального»

В городах Великие Луки (Псковская область), Стрельна (Санкт-Петербург), Новосибирск, Москва появились надписи с поздравлениями Навального с днем рождения.

Фото: «Команда Навального»

В Иркутске расклеили листовки в честь дня рождения Навального. Рисунки с надписью «С днем рождения, Алексей. Держись!» появились на фонарных столбах в микрорайоне Академгородок.

На Красной площади в Москве задержали человека с плакатом «Свободу и кенгуру, Путин — паук», сообщает «ОВД-Инфо». Ивана Путятина доставляют в отделение полиции «Китай-город». По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», в автозак увели мужчину, который раскидал листовки на Пушкинской площади. Задержали также мужчину, вышедшего к московскому театру мюзикла с плакатом «Свободу Навальному». Там же задержали Екатерину Лубяную, которая вышла с воздушным шариком. Ее планируют доставить в отдел полиции по Тверскому району.

В нынешних российских реалиях открытая поддержка Навального и его структур может грозить людям серьезными последствиями. Юристы рассказали «Новой газете Европа», что они советуют тем, кто все-таки решит присоединиться к акциям. Перед участием в акции юристы «ОВД-Инфо» советуют оценить свои риски — особенно тем, кого уже привлекали к ответственности. Также важно обратить внимание на содержание плакатов и баннеров (есть ли экстремистская символика, какие лозунги и т.д.). «В любом случае "ОВД-Инфо" планирует помогать задержанным, предоставляя правовую помощь», — сказала юристка Ева Левенберг.

Акции по всему миру

В поддержку политика уже вышли жители Австралии, Японии, Грузии. В Тбилиси митинг проходит у секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. «Свободу политзаключенным, свободу Навальному», — требуют собравшиеся.

Тбилиси. Фото: «Новая газета Европа»

В Батуми около 30 человек присоединились к поздравлениям Навального, передает Sota.

Акция в поддержку Алексея Навального прошла в столице Сербии — Белграде. Как сообщает корреспондент «Новой-Европа», на митинг возле площади Республики собрались около ста человек.

Белград. Фото: «Новая газета Европа»

Белград. Фото: «Новая газета Европа»

Митинг прошел в Вильнюсе, передает SOTA. На нем выступил, в частности, экс-глава ФБК и юрист организации Иван Жданов. На акцию вскоре пришел мужчина с плакатом «Навальнисты — латентные рашисты». Его увела местная полиция, пишет издание.

Как пишет Deutsche Welle, акция в поддержку политика прошла в Берлине у Бранденбургских ворот. По данным издания, на нее пришло порядка 120 человек.

Берлин. Фото: Deutsche Welle

Протестующие также собрались в Амстердаме, передает «Дождь».

Акция проходит в столице Бельгии — Брюсселе.

Как сообщает «Команда Навального» акции также состоялись в Турции, Франции, Южной Корее, Австралии, Черногории, Испании, Таиланде и Армении.

Политик Илья Яшин поздравил Алексея Навального с днем рождения из колонии. Сам отбывает 8,5 года колонии общего режима по делу о распространении «фейков» про российских военных. Поводом для уголовного дела стал стрим политика, где он рассказывал об убийствах в Буче. «Не знаю, когда ты сможешь это прочитать и прочитаешь ли вообще. Но хочу сказать, что ты кремень и я горжусь нашей дружбой. Каждый раз, когда в тюрьме ко мне подкрадывается уныние, я вспоминаю, как ты держишься в своих пыточных условиях и какую волю проявляешь. И тогда я мысленно встаю с тобой плечо к плечу, а от уныния не остается и следа. Твердо верю: мы победим», — передал Яшин.

Фото: Илья Варламов

Сам Навальный написал пост по случаю своего дня рождения. Он передал «самое большое спасибо и самый большой привет» политзаключенным России, Беларуси и других стран.